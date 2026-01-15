Украина созывает Энергетический Рамштайн. Фото: Андрей Сибига

МИД совместно с Минэнерго созывает Энергетический Рамштайн. Это произошло по поручению премьер-министра Юлии Свириденко.

Об этом сообщает глава МИД Андрей Сибига в Facebook.

Энергетический Рамштайн

"По поручению Премьер-министра Юлии Свириденко вместе с Министерством энергетики созываем Энергетический Рамштайн", — говорится в сообщении.

Сибига добавил, что во время него рассчитывается получить от союзников дополнительные взносы и конкретные обязательства.

Напомним, что до этого Президент Украины Владимир Зеленский признал, что в столице не было необходимой подготовки к чрезвычайной ситуации в энергетике.

А ранее власти сообщили, что улучшение ситуации со светом ожидается в Киеве с сегодняшнего дня, 15 января.