Украина созывает Энергетический Рамштайн
МИД совместно с Минэнерго созывает Энергетический Рамштайн. Это произошло по поручению премьер-министра Юлии Свириденко.
Об этом сообщает глава МИД Андрей Сибига в Facebook.
Энергетический Рамштайн
"По поручению Премьер-министра Юлии Свириденко вместе с Министерством энергетики созываем Энергетический Рамштайн", — говорится в сообщении.
Сибига добавил, что во время него рассчитывается получить от союзников дополнительные взносы и конкретные обязательства.
Напомним, что до этого Президент Украины Владимир Зеленский признал, что в столице не было необходимой подготовки к чрезвычайной ситуации в энергетике.
А ранее власти сообщили, что улучшение ситуации со светом ожидается в Киеве с сегодняшнего дня, 15 января.
