Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина созывает Энергетический Рамштайн

Украина созывает Энергетический Рамштайн

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 21:40
Украина созывает Энергетический Рамштайн
Украина созывает Энергетический Рамштайн. Фото: Андрей Сибига

МИД совместно с Минэнерго созывает Энергетический Рамштайн. Это произошло по поручению премьер-министра Юлии Свириденко.

Об этом сообщает глава МИД Андрей Сибига в Facebook.

Реклама
Читайте также:
Україна скликає Енергетичний Рамштайн - фото 1
Пост Сибиги. Фото: скриншот

Энергетический Рамштайн

"По поручению Премьер-министра Юлии Свириденко вместе с Министерством энергетики созываем Энергетический Рамштайн", — говорится в сообщении.

Сибига добавил, что во время него рассчитывается получить от союзников дополнительные взносы и конкретные обязательства.

Напомним, что до этого Президент Украины Владимир Зеленский признал, что в столице не было необходимой подготовки к чрезвычайной ситуации в энергетике.

А ранее власти сообщили, что улучшение ситуации со светом ожидается в Киеве с сегодняшнего дня, 15 января.

МИД Андрей Сибига сфера энергетики Юлия Свириденко энергетика
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации