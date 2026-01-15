Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Когда ждать улучшений со светом — гендиректор Yasno дал прогноз

Когда ждать улучшений со светом — гендиректор Yasno дал прогноз

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 22:25
Когда в Украине улучшится ситуация со светом — прогноз гендиректора Yasno
Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко. Фото: кадр из видео

Ситуация со светом в ближайшее время не улучшится. Некоторые объекты энергетики восстановить вообще невозможно.

Об этом рассказал генеральный директор Yasno Сергей Коваленко в интервью для РБК-Україна, которое опубликовали в четверг, 15 января.

Реклама
Читайте также:

Коваленко дал пессимистический прогноз по электроэнергии

Как отмечает Коваленко, на состояние энергосистемы влияют несколько важных факторов. В первую очередь — это обстрелы врага по важным объектам. Кроме того, сильные морозы перегружают систему и увеличивают количество аварий. Гендиректор Yasno убежден, что в ближайшее время ситуация вряд ли улучшится.

"Если мы говорим о неделях, я не уверен, что можно ожидать каких-то существенных улучшений. В некоторых случаях надо долгое время на восстановление, некоторые объекты вообще восстановлению не подлежат", — подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что нужно переждать сильные морозы. Тогда энергетика почувствует облегчение.

"С другой стороны, у нас сейчас -17 °C. В течение ближайших 10 дней еще мороз держится. Но мы понимаем, что мороз не может держаться 2 месяца. Мы считаем, что надо продержаться недели, пока погода немного улучшится", — отметил Гендиректор Yasno.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина созывает Энергетический Рамштайн. Помощь союзников должна существенно улучшить ситуацию в энергетике.

Также мы рассказывали о том, что некоторые дома в Украине могут стать объектами критической инфраструктуры. Это позволит вернуть им отопление.

электроэнергия энергосистема YASNO отключения света свет
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации