Когда в Украине улучшится ситуация со светом — прогноз гендиректора Yasno

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко. Фото: кадр из видео

Ситуация со светом в ближайшее время не улучшится. Некоторые объекты энергетики восстановить вообще невозможно.

Об этом рассказал генеральный директор Yasno Сергей Коваленко в интервью для РБК-Україна, которое опубликовали в четверг, 15 января.

Коваленко дал пессимистический прогноз по электроэнергии

Как отмечает Коваленко, на состояние энергосистемы влияют несколько важных факторов. В первую очередь — это обстрелы врага по важным объектам. Кроме того, сильные морозы перегружают систему и увеличивают количество аварий. Гендиректор Yasno убежден, что в ближайшее время ситуация вряд ли улучшится.

"Если мы говорим о неделях, я не уверен, что можно ожидать каких-то существенных улучшений. В некоторых случаях надо долгое время на восстановление, некоторые объекты вообще восстановлению не подлежат", — подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что нужно переждать сильные морозы. Тогда энергетика почувствует облегчение.

"С другой стороны, у нас сейчас -17 °C. В течение ближайших 10 дней еще мороз держится. Но мы понимаем, что мороз не может держаться 2 месяца. Мы считаем, что надо продержаться недели, пока погода немного улучшится", — отметил Гендиректор Yasno.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина созывает Энергетический Рамштайн. Помощь союзников должна существенно улучшить ситуацию в энергетике.

Также мы рассказывали о том, что некоторые дома в Украине могут стать объектами критической инфраструктуры. Это позволит вернуть им отопление.