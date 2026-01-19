Відео
Головна Новини дня В Україні зʼявляться мобільні кухні з гарячою їжею — Свириденко

В Україні зʼявляться мобільні кухні з гарячою їжею — Свириденко

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 19:47
Українці зможуть отримати гарячу їжу у мобільних кухнях - Свириденко
Юлія Свириденко. Фото: Telegram Юлії Свириденко

Прем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що уряд продовжує працювати над тим, щоб держава залишалася стійкою, а люди — отримували необхідну підтримку, незважаючи на надзвичайну ситуацію в енергетиці. Разом із профільними міністрами вона обговорила стан інфраструктури та визначила конкретні кроки, які вже реалізовуються для стабільної роботи соціальної сфери, серед яких мобільні кухні, допомога маломобільним людям, пенсіонерам та інше.

Про це Свириденко повідомила у Telegram у понеділок, 19 січня.

Як українцям полегшать житті під час відключень

Премʼєрка наголосила, що ключове завдання — забезпечити безперебійну роботу лікарень. Міністерство охорони здоров’я разом із обласними адміністраціями контролюють наявність альтернативних джерел живлення, передусім генераторів, а також додаткових резервів пального там, де це необхідно найбільше. Крім того, лікарні та аптеки мають необхідні запаси медикаментів, а контроль за цінами на ліки посилено.

Для забезпечення гарячою їжею вразливих категорій населення ДСНС розгортає мобільні кухні. У Києві вже працює 41 така кухня, ще 40 перебувають у резерві. Уряд готує додаткове фінансування з резервного фонду Державного бюджету для забезпечення гарячим харчуванням людей, які найбільше цього потребують.

За словами Свириденко, безпека дітей залишається пріоритетом. Через енергетичну кризу частина навчальних закладів працює дистанційно або тимчасово призупинила навчання. У Києві всі школи, крім дитячих садків, перебувають на канікулах до 1 лютого. 

Особливу увагу приділяють тим, хто наразі потребує найбільшої допомоги — маломобільним людям та одиноким пенсіонерам. Міністерство соціальної політики та обласні адміністрації перевіряють, хто потребує додаткової підтримки через холод у домівках. 

Вона додала, що соціальні установи, зокрема центри для внутрішньо переміщених осіб, дитячі будинки сімейного типу та заклади постійного проживання, перебувають під окремим контролем. Усі вони мають електропостачання, пальне для генераторів та гаряче харчування.

засідання уряду 19 січня
Процес засідання уряду. Фото: Юлія Свириденко

Нагадаємо, що Юлія Свириденко заявила, що на Київщині було розгорнуто мережу Пунктів незламності та задіяно додаткові технічні рішення для підтримки мешканців.

А український лідер Володимир Зеленський розкрив, скільки бригад відновлює тепло у Києві та в інших регіонах.

українці їжа сфера енергетики Юлія Свириденко підтримка
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
