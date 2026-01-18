Відео
Головна Новини дня Свириденко розкрила, яка ситуація з електрикою на Київщині

Свириденко розкрила, яка ситуація з електрикою на Київщині

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 13:58
Ситуація зі світлом і опаленням на Київщині — Свириденко зробила заяву
Юлія Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

На Київщині всі об'єкти критичної інфраструктури забезпечені резервними джерелами електропостачання. Для підтримки мешканців розгорнуто мережу Пунктів незламності та задіяно додаткові технічні рішення.

Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко в неділю, 18 січня.

Читайте також:

На Київщині тривають відновлювальні роботи

За словами Свириденко, в області вже розгорнуто 456 Пунктів незламності, а також працюють вагони незламності від "Укрзалізниці", де люди можуть зігрітися, підзарядити пристрої та отримати необхідну допомогу.

Критична інфраструктура Київщини повністю забезпечена резервним живленням. Будинки з електроопаленням підключені до потужних генераторів, а для стабільного теплопостачання додатково залучено 36 мобільних котелень.

"Працюємо на Київщині. Тут триває ліквідація наслідків російських обстрілів. Ситуація ускладнена через сильні морози. Безумовним пріоритетом в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці є допомога людям", — написала прем'єр-міністерка.

Окрему увагу уряд приділяє співпраці з бізнесом. Свириденко повідомила, що було проведено обговорення з підприємцями щодо роботи в умовах енергетичної кризи. Наразі в області функціонує понад 50 когенераційних установок, які дозволяють одночасно виробляти електроенергію та тепло.

"Поспілкувалися з представниками бізнесу Київщини про їхню роботу в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці. На Київщині працює понад півсотні таких установок. Уряд надає повне сприяння для підключення когенераційних установок.  Для цього ми запустили єдине вікно для запитів бізнесу щодо підключення установок — на платформі "Пульс", — зазначила Свириденко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив розібратися із відсутністю тепла в оселях киян.

Крім того, у Києві змінили правила комендантської години на тлі критичної ситуації в енергетиці.

Київ Київська область Юлія Свириденко критична інфраструктура енергетика
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
