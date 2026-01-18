Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Свириденко раскрыла, какова ситуация с электричеством на Киевщине

Свириденко раскрыла, какова ситуация с электричеством на Киевщине

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 13:58
Ситуация со светом и отоплением на Киевщине - Свириденко сделала заявление
Юлия Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

На Киевщине все объекты критической инфраструктуры обеспечены резервными источниками электроснабжения. Для поддержки жителей развернута сеть пунктов несокрушимости и задействованы дополнительные технические решения.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в воскресенье, 18 января.

Реклама
Читайте также:

На Киевщине продолжаются восстановительные работы

По словам Свириденко, в области уже развернуто 456 пунктов несокрушимости, а также работают вагоны несокрушимости от "Укрзализныци", где люди могут согреться, подзарядить устройства и получить необходимую помощь.

Критическая инфраструктура Киевщины полностью обеспечена резервным питанием. Дома с электроотоплением подключены к мощным генераторам, а для стабильного теплоснабжения дополнительно привлечено 36 мобильных котельных.

"Работаем на Киевщине. Здесь продолжается ликвидация последствий российских обстрелов. Ситуация осложнена из-за сильных морозов. Безусловным приоритетом в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике является помощь людям", — написала премьер-министр.

Особое внимание правительство уделяет сотрудничеству с бизнесом. Свириденко сообщила, что было проведено обсуждение с предпринимателями по работе в условиях энергетического кризиса. Сейчас в области функционирует более 50 когенерационных установок, которые позволяют одновременно производить электроэнергию и тепло.

"Пообщались с представителями бизнеса Киевщины об их работе в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике. На Киевщине работает более полусотни таких установок. Правительство оказывает полное содействие для подключения когенерационных установок. Для этого мы запустили единое окно для запросов бизнеса по подключению установок — на платформе "Пульс", — отметила Свириденко.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил разобраться с отсутствием тепла в домах киевлян.

Кроме того, в Киеве изменили правила комендантского часа на фоне критической ситуации в энергетике.

Киев Киевская область Юлия Свириденко критическая инфраструктура энергетика
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации