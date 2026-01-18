Ситуация со светом и отоплением на Киевщине - Свириденко сделала заявление

Юлия Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

На Киевщине все объекты критической инфраструктуры обеспечены резервными источниками электроснабжения. Для поддержки жителей развернута сеть пунктов несокрушимости и задействованы дополнительные технические решения.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в воскресенье, 18 января.

На Киевщине продолжаются восстановительные работы

По словам Свириденко, в области уже развернуто 456 пунктов несокрушимости, а также работают вагоны несокрушимости от "Укрзализныци", где люди могут согреться, подзарядить устройства и получить необходимую помощь.

Критическая инфраструктура Киевщины полностью обеспечена резервным питанием. Дома с электроотоплением подключены к мощным генераторам, а для стабильного теплоснабжения дополнительно привлечено 36 мобильных котельных.

"Работаем на Киевщине. Здесь продолжается ликвидация последствий российских обстрелов. Ситуация осложнена из-за сильных морозов. Безусловным приоритетом в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике является помощь людям", — написала премьер-министр.

Особое внимание правительство уделяет сотрудничеству с бизнесом. Свириденко сообщила, что было проведено обсуждение с предпринимателями по работе в условиях энергетического кризиса. Сейчас в области функционирует более 50 когенерационных установок, которые позволяют одновременно производить электроэнергию и тепло.

"Пообщались с представителями бизнеса Киевщины об их работе в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике. На Киевщине работает более полусотни таких установок. Правительство оказывает полное содействие для подключения когенерационных установок. Для этого мы запустили единое окно для запросов бизнеса по подключению установок — на платформе "Пульс", — отметила Свириденко.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил разобраться с отсутствием тепла в домах киевлян.

Кроме того, в Киеве изменили правила комендантского часа на фоне критической ситуации в энергетике.