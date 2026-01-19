Видео
Главная Новости дня В Украине появятся мобильные кухни с горячей едой — Свириденко

В Украине появятся мобильные кухни с горячей едой — Свириденко

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 19:47
Украинцы смогут получить горячую пищу в мобильных кухнях - Свириденко
Юлия Свириденко. Фото: Telegram Юлии Свириденко

Премьер Юлия Свириденко сообщила, что правительство продолжает работать над тем, чтобы государство оставалось устойчивым, а люди — получали необходимую поддержку, несмотря на чрезвычайную ситуацию в энергетике. Вместе с профильными министрами она обсудила состояние инфраструктуры и определила конкретные шаги, которые уже реализуются для стабильной работы социальной сферы, среди которых мобильные кухни, помощь маломобильным людям, пенсионерам и прочее.

Об этом Свириденко сообщила в Telegram в понедельник, 19 января.

Читайте также:
В Украине появятся мобильные кухни с горячей едой — Свириденко - фото 1
Пост Свириденко. Фото: скриншот

Как украинцам облегчат жизнь во время отключений

Премьер подчеркнула, что ключевая задача — обеспечить бесперебойную работу больниц. Министерство здравоохранения вместе с областными администрациями контролируют наличие альтернативных источников питания, прежде всего генераторов, а также дополнительных резервов топлива там, где это необходимо больше всего. Кроме того, больницы и аптеки имеют необходимые запасы медикаментов, а контроль за ценами на лекарства усилен.

Для обеспечения горячей пищей уязвимых категорий населения ГСЧС разворачивает мобильные кухни. В Киеве уже работает 41 такая кухня, еще 40 находятся в резерве. Правительство готовит дополнительное финансирование из резервного фонда Государственного бюджета для обеспечения горячим питанием людей, которые больше всего в этом нуждаются.

По словам Свириденко, безопасность детей остается приоритетом. Из-за энергетического кризиса часть учебных заведений работает дистанционно или временно приостановила обучение. В Киеве все школы, кроме детских садов, находятся на каникулах до 1 февраля.

Особое внимание уделяют тем, кто сейчас нуждается в наибольшей помощи — маломобильным людям и одиноким пенсионерам. Министерство социальной политики и областные администрации проверяют, кто нуждается в дополнительной поддержке из-за холода в домах.

Она добавила, что социальные учреждения, в частности центры для внутренне перемещенных лиц, детские дома семейного типа и учреждения постоянного проживания, находятся под отдельным контролем. Все они имеют электроснабжение, горючее для генераторов и горячее питание.

засідання уряду 19 січня
Процесс заседания правительства. Фото: Юлия Свириденко

Напомним, что Юлия Свириденко заявила, что на Киевщине была развернута сеть пунктов несокрушимости и задействованы дополнительные технические решения для поддержки жителей.

А украинский лидер Владимир Зеленский раскрыл, сколько бригад восстанавливает тепло в Киеве и в других регионах.

украинцы еда сфера энергетики Юлия Свириденко поддержка
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
