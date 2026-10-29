Енергетик. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла діятимуть завтра, 30 жовтня, у частині областей України. Йдеться про вимушені заходи обмеження для промисловості та всіх категорій споживачів.

Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає Новини.LIVE.

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Відключення світла в Україні 30 жовтня

Завтра з 06:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості, а також погодинні відключення для всіх категорій споживачів обсягом від 1,5 до 2,5 черг.

Причиною запроваджень обмежень є наслідки масованих російських ударів по енергообʼєктах.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому варто стежити за повідомленням та графіками на офіційних сторінках обленерго.

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"Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!" — додали в Укренерго.

Як писали Новини.LIVE, через російські атаки Конотоп у Сумській області пʼять діб був без світла. Критична інфраструктура міста працювала на резервних джерелах живлення.

А Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна завдає ударів по енергетичних об’єктах Росії у відповідь на атаки окупантів. За його словами, енергетичне перемирʼя лідера США Дональда Трампа не запрацювало.