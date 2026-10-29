Энергетик. Фото: ДТЭК

Графики отключений электроэнергии будут действовать завтра, 30 октября, в некоторых областях Украины. Речь идет о вынужденных мерах ограничения для промышленности и всех категорий потребителей.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает Новини.LIVE.

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Отключения электроэнергии в Украине 30 октября

Завтра с 06:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности, а также почасовые отключения для всех категорий потребителей в объеме от 1,5 до 2,5 очередей.

Причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ударов по энергообъектам.

В то же время ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому следует следить за сообщениями и графиками на официальных страницах облэнерго.

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"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!" — добавили в Укрэнерго.

Как писали Новини.LIVE, из-за российских атак Конотоп в Сумской области пять суток оставался без света. Критическая инфраструктура города работала на резервных источниках питания.

А президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина наносит удары по энергетическим объектам России в ответ на атаки оккупантов. По его словам, энергетическое перемирие лидера США Дональда Трампа не сработало.