Енергетик працює над відновленням теплоелектростанції після російської атаки. Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла діятимуть завтра, 22 листопада, у частині областей України. Причиною є наслідки російських атак на енергосистему. Наразі складною залишається ситуація на Одещині та Рівненщині.

Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає Новини.LIVE.

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Відключення світла в Україні 22 листопада

У частині областей діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень від 1 до 2,5 черг для всіх категорій споживачів.

"Складною залишається ситуація на Одещині та Рівненщині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначили, що актуальні графіки відключень потрібно перевіряти на офіційних сторінках операторів системи розподілу.

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Допис Укренерго. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на нардепа Сергія Нагорняка, з 250 трансформаторів Укренерго повноцінний захист від російських ударів встановлено менш ніж на сотні об’єктів. Решта приблизно 150 трансформаторів досі не мають належного захисту.

А Reuters писало, що цієї зими загроза ядерної аварії в Україні може суттєво зрости на тлі посилення російських обстрілів. Нещодавно представники органів ядерного регулювання 38 держав застерегли, що масштабне відключення електроенергії здатне створити небезпеку для всіх дев’яти реакторів, які нині працюють на українських АЕС.