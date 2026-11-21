Энергетик занимается восстановлением теплоэлектростанции после российской атаки. Фото: ДТЭК

Графики отключений электроэнергии будут действовать завтра, 22 ноября, в некоторых областях Украины. Причиной являются последствия российских атак на энергосистему. В настоящее время сложная ситуация сохраняется в Одесской и Ровенской областях.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает Новини.LIVE.

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Отключения электроэнергии в Украине 22 ноября

В некоторых областях будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений от 1 до 2,5 очередей для всех категорий потребителей.

"Сложной остается ситуация в Одесской и Ровенской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию потребителям", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго отметили, что актуальные графики отключений необходимо проверять на официальных страницах операторов системы распределения.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Сергея Нагорняка, из 250 трансформаторов Укрэнерго полноценная защита от российских ударов установлена менее чем на сотни объектов. Остальные примерно 150 трансформаторов до сих пор не имеют надлежащей защиты.

А Reuters писало, что этой зимой угроза ядерной аварии в Украине может существенно возрасти на фоне усиления российских обстрелов. Недавно представители органов ядерного регулирования 38 государств предупредили, что масштабное отключение электроэнергии может создать угрозу для всех девяти реакторов, которые в настоящее время работают на украинских АЭС.