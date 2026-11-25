Люди на вулиці під час відключень електроенергії. Фото: Новини.LIVE

У компанії "Укренерго" повідомили, що у четвер, 26 листопада протягом доби діятимуть графіки відключення світла. Для промисловостей запровадять обмеження потужності, а для населення країни будуть застосовані графіки від 0,5 до 3,5 черг.

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на "Укренерго".

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Відключення світла 26 листопада

Фахівці "Укренерго" повідомили, що у четвер, 26 листопада графіки відключень запроваджують через наслідки атак РФ на енергетику України. Зокрема, 26 листопада передбачені:

для промисловості — графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів — погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3,5 черг.

Знеструмлене місто. Фото: Новини.LIVE

У компанії зазначили, що енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням подання електроенергії споживачам.

"Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", — повідомили в "Укренерго".

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Допис "Укренерго". Скриншот: Facebook.

Ми писали, що Президент України Володимир Зеленський 26 листопада повідомив, що найскладніша ситуація з енергопостачанням залишається у Дніпрі, на Дніпропетровщині та в Запоріжжі. Російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати енергетику, через що прцівникам доводиться переривати ремонтні роботи через загрозу нових обстрілів РФ.

Новини.LIVE інформували, що співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук повідомив у прямому ефірі, що мешканцям України можуть подавати світло лише по 4–6 годин на добу. За його словами, російська сторона змінює тактику атак і прагне завдавати шкоди енергетичним об'єктам у різних регіонах держави.