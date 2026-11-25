Люди на улице во время отключений электроэнергии. Фото: Новини.LIVE

В компании "Укрэнерго" сообщили, что в четверг, 26 ноября, в течение суток будут действовать графики отключения электроэнергии. Для промышленных предприятий введут ограничения мощности, а для населения страны будут применяться графики от 0,5 до 3,5 очередей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Укрэнерго".

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Отключения электроэнергии 26 ноября

Специалисты "Укрэнерго" сообщили, что в четверг, 26 ноября, графики отключений вводятся из-за последствий атак РФ на энергетику Украины. В частности, 26 ноября предусмотрены:

для промышленности — графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей — почасовые отключения продолжительностью от 0,5 до 3,5 очередей.

Город без электричества. Фото: Новини.LIVE

В компании отметили, что энергетики работают над скорейшим восстановлением подачи электроэнергии потребителям.

"Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", — сообщили в "Укрэнерго".

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Сообщение "Укрэнерго". Скриншот: Facebook.

Ми писали, что Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября сообщил, что наиболее сложная ситуация с энергоснабжением остается в Днепре, Днепропетровской области и Запорожье. Российские войска продолжают целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру, из-за чего работникам приходится прерывать ремонтные работы из-за угрозы новых обстрелов РФ.

Новини.LIVE сообщали, что соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил в прямом эфире, что жителям Украины могут подавать свет только по 4–6 часов в сутки. По его словам, российская сторона меняет тактику атак и стремится наносить ущерб энергетическим объектам в разных регионах страны.