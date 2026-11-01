Люди на зупинці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 2 листопада, в Україні переважатиме хмарна погода, а в окремих регіонах очікуються невеликі дощі та тумани, які можуть погіршувати видимість на дорогах. Температура повітря вночі становитиме +2...+7 °C, удень підвищиться до +7...+12 °C, а найтепліше буде на південному сході країни, де стовпчики термометрів місцями покажуть до +15 °C.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

В Україні 2 листопада очікуються дощі

За прогнозом синоптиків, у понеділок по всій території України переважатиме хмарна погода.

Істотних опадів у більшості регіонів не передбачається. При цьому вночі місцями на північному сході країни, а вдень на півдні Одеської області можливий невеликий дощ.

У Карпатах, східних та північно-східних областях уночі й уранці місцями утворюватиметься туман.

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Вітер переважно північно-західний, у південній частині країни — північно-східний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Уночі температура повітря коливатиметься від +2 до +7 °C. Удень повітря прогріється до +7...+12 °C. Найтепліше буде на південному сході України, де температура місцями сягатиме +15 °C.

У Києві прогнозують хмарну погоду без істотних опадів. Уночі температура становитиме +5...+7 °C, а вдень очікується +7...+9 °C.

У Львові синоптики прогнозують +5...+7 °C уночі та +7...+9 °C удень. В Одесі температура становитиме +9...+11 °C уночі та +10...+12 °C удень.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що синоптик Ігор Кібальчич спрогнозував перший мокрий сніг в Україні на 6–7 листопада. За його словами, опади очікуються переважно в північних, північно-східних областях та Карпатах, де може утворитися тимчасовий сніговий покрив завтовшки до чотирьох сантиметрів.

Також Новини.LIVE писав, що, за попереднім прогнозом, у другій половині листопада в Україні очікується поступове зниження температури. Із 15 листопада денні показники становитимуть +3…+5 °C, а перші нічні заморозки прогнозують на 23–24 листопада. Наприкінці місяця температура вдень опуститься до +2…+3 °C, тоді як уночі коливатиметься від -2 до 0 °C.