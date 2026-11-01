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В Украине завтра ожидаются дожди и туманы: прогноз погоды

Ua ru
1 ноября 2026 18:47
Погода в Украине 2 ноября: ожидаются дожди, туманы и температура до +15 градусов Новини.LIVE
Люди на остановке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 2 ноября, в Украине будет преобладать облачная погода, а в отдельных регионах ожидаются небольшие дожди и туманы, которые могут ухудшать видимость на дорогах. Температура воздуха ночью составит +2...+7 °C, днем повысится до +7...+12 °C, а теплее всего будет на юго-востоке страны, где столбики термометров местами покажут до +15 °C.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине
Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

В Украине 2 ноября ожидаются дожди

По прогнозу синоптиков, в понедельник на всей территории Украины будет преобладать облачная погода.

Существенных осадков в большинстве регионов не ожидается. При этом ночью местами на северо-востоке страны, а днем на юге Одесской области возможен небольшой дождь.

В Карпатах, восточных и северо-восточных областях ночью и утром местами будет образовываться туман.

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Ветер преимущественно северо-западный, в южной части страны — северо-восточный, со скоростью 5–10 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться от +2 до +7 °C. Днем воздух прогреется до +7...+12 °C. Теплее всего будет на юго-востоке Украины, где температура местами достигнет +15 °C.

В Киеве прогнозируют облачную погоду без существенных осадков. Ночью температура составит +5...+7 °C, а днем ожидается +7...+9 °C.

Во Львове синоптики прогнозируют +5...+7 °C ночью и +7...+9 °C днем. В Одессе температура составит +9...+11 °C ночью и +10...+12 °C днем.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал первый мокрый снег в Украине на 6–7 ноября. По его словам, осадки ожидаются преимущественно в северных, северо-восточных областях и Карпатах, где может образоваться временный снежный покров толщиной до четырех сантиметров.

Также Новини.LIVE писал, что, согласно предварительному прогнозу, во второй половине ноября в Украине ожидается постепенное снижение температуры. С 15 ноября дневные показатели составят +3…+5 °C, а первые ночные заморозки прогнозируют на 23–24 ноября. В конце месяца температура днем опустится до +2…+3 °C, тогда как ночью будет колебаться от -2 до 0 °C.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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