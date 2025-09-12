ДТЕК і Fluence запустили проєкт з накопичення енергії в Україні

Електрики лагодять мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

В Україні офіційно запрацювала найбільша у Східній Європі система накопичення енергії BESS (Battery Energy Storage Systems). Проєкт було реалізовано завдяки партнерству української компанії ДТЕК та американської Fluence за підтримки приватного сектору США.

Про це повідомили в посольстві Сполучених Штатів в Україні.

Реклама

Читайте також:

В Україні збудували систему накопичення електроенергії

Як підкреслили у відомстві, BESS є прикладом того, як американські інвестиції та технології можуть сприяти відновленню української енергосистеми й водночас створювати вигоди для бізнесу.

Ця система промислових акумуляторів працює як "павербанк", тобто накопичує енергію, коли її виробництво перевищує споживання, а потім віддає її в мережу під час пікового навантаження. Це дозволяє стабілізувати напругу, балансувати енергосистему та швидше відновлювати її після аварій.

Посол США Джулі Девіс наголосила, що партнерство ДТЕК і Fluence стало прикладом бачення президента Дональда Трампа щодо відновлення України через приватний сектор. За її словами, саме приватний капітал є рушійною силою інновацій, створює робочі місця та забезпечує конкретні результати.

"Україна щоразу, щодня, щогодини реагувала з надзвичайною рішучістю, винахідливістю та стійкістю. І з того, що ми бачимо, ДТЕК перебуває на передовій цієї стійкості та забезпечує українцям силу, необхідну для того, щоб піднятися та продовжувати рухатися вперед. Абсолютно неминуче, що ніч за ніччю українці встають і беруться за важливу роботу — поширювати світло та витісняти темряву", — зазначила Девіс.

BESS уже вважається однією з найбільших у своєму роді систем у регіоні та відіграє важливу роль у зміцненні української енергетики в умовах постійних атак на інфраструктуру.

Нагадаємо, Росія не припиняє атакувати енергооб'єкти в Україні. Тому нещодавно генеральний директор YASNO Сергій Коваленко порадив українцям готуватися до зими через ризики відключень світла.

Окрім того, Росія систематично атакує та знищує газові об'єкти в Україні через що держава уже недоотримала 500 млн кубометрів.