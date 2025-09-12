ДТЕК і Fluence запустили проєкт з накопичення енергії в Україні

В Україні запрацювала найбільша система накопичення енергії
В Україні офіційно запрацювала найбільша у Східній Європі система накопичення енергії BESS (Battery Energy Storage Systems). Проєкт було реалізовано завдяки партнерству української компанії ДТЕК та американської Fluence за підтримки приватного сектору США.
Про це повідомили в посольстві Сполучених Штатів в Україні.
В Україні збудували систему накопичення електроенергії
Як підкреслили у відомстві, BESS є прикладом того, як американські інвестиції та технології можуть сприяти відновленню української енергосистеми й водночас створювати вигоди для бізнесу.
Ця система промислових акумуляторів працює як "павербанк", тобто накопичує енергію, коли її виробництво перевищує споживання, а потім віддає її в мережу під час пікового навантаження. Це дозволяє стабілізувати напругу, балансувати енергосистему та швидше відновлювати її після аварій.
Посол США Джулі Девіс наголосила, що партнерство ДТЕК і Fluence стало прикладом бачення президента Дональда Трампа щодо відновлення України через приватний сектор. За її словами, саме приватний капітал є рушійною силою інновацій, створює робочі місця та забезпечує конкретні результати.
"Україна щоразу, щодня, щогодини реагувала з надзвичайною рішучістю, винахідливістю та стійкістю. І з того, що ми бачимо, ДТЕК перебуває на передовій цієї стійкості та забезпечує українцям силу, необхідну для того, щоб піднятися та продовжувати рухатися вперед. Абсолютно неминуче, що ніч за ніччю українці встають і беруться за важливу роботу — поширювати світло та витісняти темряву", — зазначила Девіс.
BESS уже вважається однією з найбільших у своєму роді систем у регіоні та відіграє важливу роль у зміцненні української енергетики в умовах постійних атак на інфраструктуру.
Нагадаємо, Росія не припиняє атакувати енергооб'єкти в Україні. Тому нещодавно генеральний директор YASNO Сергій Коваленко порадив українцям готуватися до зими через ризики відключень світла.
Окрім того, Росія систематично атакує та знищує газові об'єкти в Україні через що держава уже недоотримала 500 млн кубометрів.
Читайте Новини.LIVE!