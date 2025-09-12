Видео
В Украине заработала крупнейшая система накопления энергии

В Украине заработала крупнейшая система накопления энергии

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 07:52
ДТЭК и Fluence запустили проект по накоплению энергии в Украине
Электрики чинят сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Украине официально заработала крупнейшая в Восточной Европе система накопления энергии BESS (Battery Energy Storage Systems). Проект был реализован благодаря партнерству украинской компании ДТЭК и американской Fluence при поддержке частного сектора США.

Об этом сообщили в посольстве Соединенных Штатов в Украине.

Читайте также:

В Украине построили систему накопления электроэнергии

Как подчеркнули в ведомстве, BESS является примером того, как американские инвестиции и технологии могут способствовать восстановлению украинской энергосистемы и одновременно создавать выгоды для бизнеса.

Данная система промышленных аккумуляторов работает как "павербанк", то есть накапливает энергию, когда ее производство превышает потребление, а затем отдает ее в сеть во время пиковой нагрузки. Это позволяет стабилизировать напряжение, балансировать энергосистему и быстрее восстанавливать ее после аварий.

Посол США Джули Дэвис подчеркнула, что партнерство ДТЭК и Fluence стало примером видения президента Дональда Трампа по восстановлению Украины через частный сектор. По ее словам, именно частный капитал является движущей силой инноваций, создает рабочие места и обеспечивает конкретные результаты.

"Украина каждый раз, ежедневно, ежечасно реагировала с чрезвычайной решимостью, изобретательностью и устойчивостью. И из того, что мы видим, ДТЭК находится на передовой этой устойчивости и обеспечивает украинцам силу, необходимую для того, чтобы подняться и продолжать двигаться вперед. Абсолютно неизбежно, что ночь за ночью украинцы встают и берутся за важную работу — распространять свет и вытеснять темноту", — отметила Дэвис.

BESS уже считается одной из крупнейших в своем роде систем в регионе и играет важную роль в укреплении украинской энергетики в условиях постоянных атак на инфраструктуру.

Напомним, Россия не прекращает атаковать энергообъекты в Украине. Поэтому недавно генеральный директор YASNO Сергей Коваленко посоветовал украинцам готовиться к зиме из-за рисков отключений света.

Кроме того, Россия систематически атакует и уничтожает газовые объекты в Украине из-за чего государство уже недополучило 500 млн кубометров.

Автор: Анастасия Постоенко
Автор:
Анастасия Постоенко
