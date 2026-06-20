В Україні вже 9 держпрограм підтримки бізнесу

Аркадійська алея в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Заступник керівника ОП Віктор Микита заявив, що в Україні діє вже близько дев'яти державних програм підтримки бізнесу. Також у минулому році на підтримку підприємців було передбачено 10 млрд гривень.

У коментарі журналістці Новини.LIVE Віктор Микита поінформував про підтримку малого та середнього бізнесу під час війни.

Що відомо про підтримку бізнесу в Україні

За словами Микити, наразі держава реалізує низку програм, через яких "5-7-9%", а також окремі ініціативи для підприємств, що займаються переробкою.

"Таких програм є близько дев'яти, які уряд фінансує. Після Збройних сил України на другому місці за видатками бюджету — програми підтримки бізнесу", — сказав заступник керівника ОП.

Також він зазначив, що у 2025 році на регіональні програми підтримки підприємців передбачили близько 10 млрд грн. За його словами, місцева влада краще розуміє потреби бізнесу в громадах і може оперативніше надавати необхідну допомогу.

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