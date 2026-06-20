В Украине уже действует 9 государственных программ поддержки бизнеса

Аркадийская аллея в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Заместитель главы ОП Виктор Микита заявил, что в Украине уже действует около девяти государственных программ поддержки бизнеса. Кроме того, в прошлом году на поддержку предпринимателей было выделено 10 млрд гривен.

В комментарии журналистке "Новини.LIVE" Виктор Микита рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса во время войны.

Что известно о поддержке бизнеса в Украине

По словам Микиты, в настоящее время государство реализует ряд программ, в рамках которых предоставляется поддержка в размере «5-7-9%», а также отдельные инициативы для предприятий, занимающихся переработкой.

"Таких программ, финансируемых правительством, около девяти. После Вооруженных сил Украины на втором месте по расходам бюджета — программы поддержки бизнеса", — сказал заместитель руководителя ОП.

Также он отметил, что в 2025 году на региональные программы поддержки предпринимателей предусмотрено около 10 млрд грн. По его словам, местные власти лучше понимают потребности бизнеса в общинах и могут оперативнее оказывать необходимую помощь.

Читайте также:

Как сообщало "Новини.LIVE", украинский бизнес уже замечает первые практические результаты работы Совета по вопросам поддержки предпринимательства. Одной из таких сфер стала энергетика.

Также мы писали, кто из предпринимателей может получить 16 млн гривен компенсации для бизнеса.