Головна Новини дня В Україні ввели погодинні відключення світла в усіх регіонах

В Україні ввели погодинні відключення світла в усіх регіонах

Дата публікації: 18 березня 2026 14:22
Енергетики лагодять обладнання на ТЕЦ. Фото: ДТЕК

Погіршення ситуації в енергосистемі призвело до запровадження графіків відключення світла по всій країні. Причиною цього енергетики називають наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак, а також зростання споживання на тлі похолодання і слабшої роботи сонячних електростанцій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Укренерго.

В енергосистемі України знову ускладнилася ситуація, через що обмеження довелося запровадити по всій країні. Йдеться і про графіки обмеження потужності для промислових споживачів, і про погодинні відключення.

У частині областей на додачу до цього вже застосували аварійні відключення електроенергії. Їх скасують щойно вдасться стабілізувати ситуацію в енергосистемі регіонів.

"Причина застосування обмежень – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак. А також зростання рівня енергоспоживання через низьку ефективність роботи сонячних електростанцій та зниження температури повітря", — пояснили в Укренерго.

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися. Час і тривалість відключень за конкретною адресою радять перевіряти на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.

Окремо споживачів просять не перевантажувати систему після відновлення електропостачання. Коли світло з'являється за графіком, електроенергію закликають використовувати ощадливо.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль відзвітував, скільки ГВт потужності вдалося відновити в Україні, а також якими методами будуть відбудовувати пошкоджені та знищені об'єкти енергоінфраструктури.

Також Україна розвиває спільні енергопроєкти з країнами-партнерами. Так стало відомо, що між Україною та Румунією розбудують нові лінії електропередач.

електроенергія Укренерго ДТЕК відключення світла графіки відключень світла
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
