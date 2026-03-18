В Україні ввели погодинні відключення світла в усіх регіонах

Енергетики лагодять обладнання на ТЕЦ. Фото: ДТЕК

Погіршення ситуації в енергосистемі призвело до запровадження графіків відключення світла по всій країні. Причиною цього енергетики називають наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак, а також зростання споживання на тлі похолодання і слабшої роботи сонячних електростанцій.

Укренерго.

В енергосистемі України знову ускладнилася ситуація, через що обмеження довелося запровадити по всій країні. Йдеться і про графіки обмеження потужності для промислових споживачів, і про погодинні відключення.

У частині областей на додачу до цього вже застосували аварійні відключення електроенергії. Їх скасують щойно вдасться стабілізувати ситуацію в енергосистемі регіонів.

"Причина застосування обмежень – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак. А також зростання рівня енергоспоживання через низьку ефективність роботи сонячних електростанцій та зниження температури повітря", — пояснили в Укренерго.

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися. Час і тривалість відключень за конкретною адресою радять перевіряти на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.

Окремо споживачів просять не перевантажувати систему після відновлення електропостачання. Коли світло з'являється за графіком, електроенергію закликають використовувати ощадливо.

