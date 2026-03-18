В Украине ввели почасовые отключения света во всех регионах

В Украине ввели почасовые отключения света во всех регионах

Дата публикации 18 марта 2026 14:22
Энергетики чинят оборудование на ТЭЦ. Фото: ДТЭК

Ухудшение ситуации в энергосистеме привело к введению графиков отключения света по всей стране. Причиной этого энергетики называют последствия предыдущих российских ракетно-дронных атак, а также рост потребления на фоне похолодания и более слабой работы солнечных электростанций.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Укрэнерго.

В энергосистеме Украины снова осложнилась ситуация, из-за чего ограничения пришлось ввести по всей стране. Речь идет и о графиках ограничения мощности для промышленных потребителей, и о почасовых отключениях.

В части областей в дополнение к этому уже применили аварийные отключения электроэнергии. Их отменят как только удастся стабилизировать ситуацию в энергосистеме регионов.

"Причина применения ограничений - последствия предыдущих российских ракетно-дронных атак. А также рост уровня энергопотребления из-за низкой эффективности работы солнечных электростанций и снижения температуры воздуха", — пояснили в Укрэнерго.

Энергетики предупреждают, что ситуация может меняться. Время и продолжительность отключений по конкретному адресу советуют проверять на официальных страницах облэнерго в своих регионах.

Отдельно потребителей просят не перегружать систему после восстановления электроснабжения. Когда свет появляется по графику, электроэнергию призывают использовать экономно.

Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль отчитался, сколько ГВт мощности удалось восстановить в Украине, а также какими методами будут восстанавливать поврежденные и уничтоженные объекты энергоинфраструктуры.

Также Украина развивает совместные энергопроекты со странами-партнерами. Так стало известно, что между Украиной и Румынией построят новые линии электропередач.

электроэнергия Укрэнерго ДТЭК отключения света графики отключений света
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
