Графіки відключення електроенергії в Україні 27 жовтня — попередження Укренерго

Енергетик. Фото: ДТЕК

В енергосистемі України залишається складна ситуація. Через наслідки масованих російських обстрілів у кількох регіонах країни діють погодинні графіки відключень електроенергії, які охоплюють від однієї до двох із половиною черг. Енергетики запевняють, що обмеження будуть зняті одразу після стабілізації ситуації в системі.

Про це повідомили в пресслужбі Укренерго.

Реклама

Читайте також:

Відключення електроенергії в Україні 27 жовтня

Унаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру частина споживачів досі залишається без електропостачання у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Наразі тривають ремонтні роботи

Додатково в окремих областях продовжено дію графіків обмеження потужності для промислових підприємств — вони діятимуть із 07:00 до 19:00.

Водночас побутових споживачів закликають економно використовувати електроенергію та не вмикати одночасно кілька потужних приладів до 22:00, щоб уникнути перевантаження мереж.

Споживання електроенергії залишається стабільно високим. Станом на ранок 27 жовтня воно перебувало на рівні попереднього робочого дня. За даними Укренерго, максимальний показник споживання зафіксували ввечері 26 жовтня — він був на 1,6% вищим.

Окрім наслідків обстрілів, складнощі додала й негода. Через грози та сильний вітер на Дніпропетровщині без світла залишилися 54 населені пункти. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, і фахівці планують повністю відновити електропостачання до кінця доби.

Нагадаємо, зранку у понеділок, 27 жовтня, в кількох областях ввели екстрені відключення електроенергії.

Також нардеп заявив, що українські енергооб'єкти не можуть гарантувати безперешкодне проходження зимового сезону без відключень світла.