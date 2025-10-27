Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні введуть сьогодні погодинні відключення світла

В Україні введуть сьогодні погодинні відключення світла

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 10:36
Оновлено: 10:35
Графіки відключення електроенергії в Україні 27 жовтня — попередження Укренерго
Енергетик. Фото: ДТЕК

В енергосистемі України залишається складна ситуація. Через наслідки масованих російських обстрілів у кількох регіонах країни діють погодинні графіки відключень електроенергії, які охоплюють від однієї до двох із половиною черг. Енергетики запевняють, що обмеження будуть зняті одразу після стабілізації ситуації в системі.

Про це повідомили в пресслужбі Укренерго. 

Реклама
Читайте також:

Відключення електроенергії в Україні 27 жовтня

Унаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру частина споживачів досі залишається без електропостачання у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Наразі тривають ремонтні роботи

Додатково в окремих областях продовжено дію графіків обмеження потужності для промислових підприємств — вони діятимуть із 07:00 до 19:00.

Водночас побутових споживачів закликають економно використовувати електроенергію та не вмикати одночасно кілька потужних приладів до 22:00, щоб уникнути перевантаження мереж.

Споживання електроенергії залишається стабільно високим. Станом на ранок 27 жовтня воно перебувало на рівні попереднього робочого дня. За даними Укренерго, максимальний показник споживання зафіксували ввечері 26 жовтня — він був на 1,6% вищим. 

Окрім наслідків обстрілів, складнощі додала й негода. Через грози та сильний вітер на Дніпропетровщині без світла залишилися 54 населені пункти. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, і фахівці планують повністю відновити електропостачання до кінця доби.

Нагадаємо, зранку у понеділок, 27 жовтня, в кількох областях ввели екстрені відключення електроенергії.

Також нардеп заявив, що українські енергооб'єкти не можуть гарантувати безперешкодне проходження зимового сезону без відключень світла

електроенергія Укренерго ДТЕК відключення світла графіки відключень світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації