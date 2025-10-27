Видео
Видео

Главная Новости дня В Украине введут сегодня почасовые отключения света

В Украине введут сегодня почасовые отключения света

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 10:36
обновлено: 10:35
Графики отключения электроэнергии в Украине 27 октября — предупреждение Укрэнерго
Энергетик. Фото: ДТЭК

В энергосистеме Украины остается сложная ситуация. Из-за последствий массированных российских обстрелов в нескольких регионах страны действуют почасовые графики отключений электроэнергии, которые охватывают от одной до двух с половиной очередей. Энергетики уверяют, что ограничения будут сняты сразу после стабилизации ситуации в системе.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

Читайте также:

Отключения электроэнергии в Украине 27 октября

В результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру часть потребителей до сих пор остается без электроснабжения в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях. Сейчас продолжаются ремонтные работы

Дополнительно в отдельных областях продлено действие графиков ограничения мощности для промышленных предприятий - они будут действовать с 07:00 до 19:00.

В то же время бытовых потребителей призывают экономно использовать электроэнергию и не включать одновременно несколько мощных приборов до 22:00, чтобы избежать перегрузки сетей.

Потребление электроэнергии остается стабильно высоким. По состоянию на утро 27 октября оно находилось на уровне предыдущего рабочего дня. По данным Укрэнерго, максимальный показатель потребления зафиксировали вечером 26 октября — он был на 1,6% выше.

Кроме последствий обстрелов, сложности добавила и непогода. Из-за грозы и сильного ветра на Днепропетровщине без света остались 54 населенных пункта. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, и специалисты планируют полностью восстановить электроснабжение до конца суток.

Напомним, утром в понедельник, 27 октября, в нескольких областях ввели экстренные отключения электроэнергии.

Также нардеп заявил, что украинские энергообъекты не могут гарантировать беспрепятственное прохождение зимнего сезона без отключений света.

электроэнергия Укрэнерго ДТЭК отключения света графики отключений света
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
