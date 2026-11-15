Вокзал у Харкові. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 16 листопада, в Україні очікується мінлива хмарність із нічними морозами до -6 °C у східних та північно-східних областях, тоді як на півдні повітря прогріється до +11 °C. На більшій частині території країни опадів не прогнозують, проте на Закарпатті та Прикарпатті можливі невеликі дощі, а в Карпатах посилиться вітер із поривами до 20 м/с.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 16 листопада

За інформацією синоптиків, протягом доби переважатиме мінлива хмарність.

У більшості областей опадів не очікується. Винятком стане Закарпаття, де прогнозують невеликий дощ, а також Прикарпаття, де опади можливі вдень.

Вітер буде південно-східним зі швидкістю 7–12 м/с. У Карпатах місцями очікуються пориви до 15–20 м/с.

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У нічні години температура повітря коливатиметься від +2 °C до -3 °C. Найхолодніше буде на сході та північному сході, де стовпчики термометрів можуть опуститися до -6 °C.

Найтепліші ночі прогнозують на Одещині та Закарпатті — від +2 °C до +7 °C.

Де буде найтепліше 16 листопада

Удень на більшій частині території України температура становитиме +3…+8 °C. Найтепліше буде на крайньому півдні країни, де повітря прогріється до +11 °C.

У Києві, згідно з прогнозною картою, вночі очікується від 0 °C до +2 °C, а вдень — від +6 °C до +8 °C.

У Львові нічна температура становитиме від 0 °C до +2 °C, денна — від +6 °C до +8 °C. У Харкові вночі прогнозують від -2 °C до 0 °C, а вдень повітря прогріється до +2…+4 °C.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що раніше оприлюднили попередній прогноз магнітних бур на листопад.

Також Новини.LIVE писав, що погодний сервіс "Метеопрог" представив прогноз на останній місяць осені. За попередніми розрахунками, із 15 листопада денна температура мала поступово знизитися до +3…+5 °C. Перші нічні заморозки очікували 23–24 листопада.