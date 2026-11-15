Вокзал в Харькове. Фото: Новости.LIVE

В понедельник, 16 ноября, в Украине ожидается переменная облачность с ночными морозами до -6 °C в восточных и северо-восточных областях, тогда как на юге воздух прогреется до +11 °C. На большей части территории страны осадков не прогнозируют, однако на Закарпатье и Прикарпатье возможны небольшие дожди, а в Карпатах усилится ветер с порывами до 20 м/с.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 16 ноября

По информации синоптиков, в течение суток будет преобладать переменная облачность.

В большинстве областей осадков не ожидается. Исключением станет Закарпатье, где прогнозируют небольшой дождь, а также Прикарпатье, где осадки возможны днем.

Ветер будет юго-восточным со скоростью 7–12 м/с. В Карпатах местами ожидаются порывы до 15–20 м/с.

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В ночные часы температура воздуха будет колебаться от +2 °C до -3 °C. Холоднее всего будет на востоке и северо-востоке, где столбики термометров могут опуститься до -6 °C.

Самые теплые ночи прогнозируют в Одесской области и на Закарпатье — от +2 °C до +7 °C.

Где будет теплее всего 16 ноября

Днем на большей части территории Украины температура составит +3…+8 °C. Теплее всего будет на крайнем юге страны, где воздух прогреется до +11 °C.

В Киеве, согласно прогнозной карте, ночью ожидается от 0 °C до +2 °C, а днем — от +6 °C до +8 °C.

Во Львове ночная температура составит от 0 °C до +2 °C, дневная — от +6 °C до +8 °C. В Харькове ночью прогнозируют от -2 °C до 0 °C, а днем воздух прогреется до +2…+4 °C.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что ранее опубликовали предварительный прогноз магнитных бурь на ноябрь.

Также Новини.LIVE писал, что погодный сервис "Метеопрог" представил прогноз на последний месяц осени. По предварительным расчетам, с 15 ноября дневная температура должна была постепенно снизиться до +3…+5 °C. Первые ночные заморозки ожидались 23–24 ноября.