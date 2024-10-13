Коли в Україні запрацює Стратегія демографічного розвитку

Українці на вокзалі. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні стрімко зростає демографічна криза. Тому Кабінет міністрів ухвалив Стратегію демографічного розвитку до 2040 року.

Це прокоментував заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАН Олександр Гладун в коментарі ТСН.

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За словами експерта, ця стратегія була ухвалена ще 30 вересня, а робота над її підготовкою тривала понад рік.

Відомо, що до процесу були залучені численні фахівці з різних сфер, включно з Інституту демографії. У стратегії є затверджений Операційний план заходів, а через місяць має відбутися розробка та затвердження плану заходів з її реалізації протягом 2024-2027 років.

Відповідно за жовтень мають бути розроблені конкретні пропозиції, а далі можна буде говорити про практичну реалізацію.

"До речі, план з реалізації стратегії має бути узгоджено з Мінфіном, бо певні заходи з демографічної політики повинні фінансуватися з держбюджету", — сказав Гладун.

Він зазначив, що у зв’язку з тим, що проблеми з фінансуванням є завжди, то під час війни вони особливо відчутні. Тому треба обирати основні напрямки, на які варто концентрувати зусилля.

Етапи порятунку демографії

Створення умов для міграційного приросту населення та зниження рівня відтоку українців за кордон;

створення умов для підвищення рівня народжуваності та підтримка сім’ї;

зниження рівня передчасної смертності;

активізація на ринку праці максимальної кількості громадян, які можуть працювати;

адаптація соціуму до демографічного старіння та формування умов для активного довголіття;

розвиток можливостей для якісного життя: безпечного довкілля, створення безбар’єрності на усіх об’єктах житлової та соціальної інфраструктури, механізми забезпечення громадян житлом, якість та доступність інфраструктури, соціальна згуртованість суспільства.

Яке населення буде в Україні у 2040 році

Гладун зауважив, що при розробці прогнозів для України дуже важливим чинником є рік закінчення війни.

Тож, існують три варіанти:

війна закінчиться у 2025 році — населення України буде 31,5 млн осіб;

війна закінчиться у 2026 році — населення буде 28,9 млн осіб;

війна закінчиться у 2028 році — населення буде 25,5 млн осіб.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики назвали ймовірну кількість населення в Україні у 2040 році.

Водночас в ООН заявили, що у вересні 2024 року кількість жертв серед цивільного населення України досягла найвищого рівня за рік