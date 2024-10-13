Коли в Україні запрацює Стратегія демографічного розвитку

В Україні ухвалили Стратегію демографічного розвитку — що вона передбачає
В Україні стрімко зростає демографічна криза. Тому Кабінет міністрів ухвалив Стратегію демографічного розвитку до 2040 року.
Це прокоментував заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАН Олександр Гладун в коментарі ТСН.
Демографічний розвиток
За словами експерта, ця стратегія була ухвалена ще 30 вересня, а робота над її підготовкою тривала понад рік.
Відомо, що до процесу були залучені численні фахівці з різних сфер, включно з Інституту демографії. У стратегії є затверджений Операційний план заходів, а через місяць має відбутися розробка та затвердження плану заходів з її реалізації протягом 2024-2027 років.
Відповідно за жовтень мають бути розроблені конкретні пропозиції, а далі можна буде говорити про практичну реалізацію.
"До речі, план з реалізації стратегії має бути узгоджено з Мінфіном, бо певні заходи з демографічної політики повинні фінансуватися з держбюджету", — сказав Гладун.
Він зазначив, що у зв’язку з тим, що проблеми з фінансуванням є завжди, то під час війни вони особливо відчутні. Тому треба обирати основні напрямки, на які варто концентрувати зусилля.
Етапи порятунку демографії
- Створення умов для міграційного приросту населення та зниження рівня відтоку українців за кордон;
- створення умов для підвищення рівня народжуваності та підтримка сім’ї;
- зниження рівня передчасної смертності;
- активізація на ринку праці максимальної кількості громадян, які можуть працювати;
- адаптація соціуму до демографічного старіння та формування умов для активного довголіття;
- розвиток можливостей для якісного життя: безпечного довкілля, створення безбар’єрності на усіх об’єктах житлової та соціальної інфраструктури, механізми забезпечення громадян житлом, якість та доступність інфраструктури, соціальна згуртованість суспільства.
Яке населення буде в Україні у 2040 році
Гладун зауважив, що при розробці прогнозів для України дуже важливим чинником є рік закінчення війни.
Тож, існують три варіанти:
- війна закінчиться у 2025 році — населення України буде 31,5 млн осіб;
- війна закінчиться у 2026 році — населення буде 28,9 млн осіб;
- війна закінчиться у 2028 році — населення буде 25,5 млн осіб.
Нагадаємо, у Мінсоцполітики назвали ймовірну кількість населення в Україні у 2040 році.
Водночас в ООН заявили, що у вересні 2024 року кількість жертв серед цивільного населення України досягла найвищого рівня за рік
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