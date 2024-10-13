Когда в Украине заработает Стратегия демографического развития

В Украине приняли Стратегию демографического развития — что она предусматривает
В Украине стремительно растет демографический кризис. Поэтому Кабинет Министров принял Стратегию демографического развития до 2040 года.
Это прокомментировал заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАН Александр Гладун в комментарии ТСН.
Демографическое развитие
По словам эксперта, эта стратегия была принята еще 30 сентября, а работа над ее подготовкой продолжалась больше года.
Известно, что в процесс были вовлечены многочисленные специалисты из разных сфер, включая Институт демографии. В стратегии есть утвержденный Операционный план мероприятий, а через месяц должна состояться разработка и утверждение плана мероприятий по ее реализации в течение 2024-2027 годов.
В соответствии с октябрем должны быть разработаны конкретные предложения, а дальше можно будет говорить о практической реализации.
"Кстати, план по реализации стратегии должен быть согласован с Минфином, потому что определенные меры по демографической политике должны финансироваться из госбюджета", — сказал Гладун.
Он отметил, что в связи с тем, что проблемы с финансированием есть всегда, во время войны они особенно ощутимы. Поэтому нужно выбирать основные направления, на которые следует концентрировать усилия.
Этапы спасения демографии
- Создание условий для миграционного прироста населения и снижение уровня оттока украинцев за границу;
- создание условий для повышения уровня рождаемости и поддержки семьи;
- снижение уровня преждевременной смертности;
- активизация на рынке труда максимального количества граждан, которые могут работать;
- адаптация социума к демографическому старению и формирование условий для активного долголетия;
- развитие возможностей для качественной жизни: безопасной окружающей среды, безбарьерности на всех объектах жилой и социальной инфраструктуры, механизмы обеспечения граждан жильем, качество и доступность инфраструктуры, социальная сплоченность общества.
Какое население будет в Украине в 2040 году
Гладун отметил, что при разработке прогнозов для Украины очень важным фактором является год окончания войны.
Итак, существуют три варианта:
- война закончится в 2025 году — население Украины будет 31,5 млн человек;
- война закончится в 2026 году — население будет 28,9 млн человек;
- война закончится в 2028 году — население будет 25,5 млн человек.
Напомним, в Минсоцполитики назвали вероятную численность населения в Украине в 2040 году.
В ООН заявили, что в сентябре 2024 года количество жертв среди гражданского населения Украины достигло наивысшего уровня за год.
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