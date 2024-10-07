Яка кількість населення може залишитися в Україні до 2040 року

Перша заступниця міністра соцполітики Дарія Марчак. Фото: Facebook

Внаслідок російського вторгнення українці, як нація, старіють прискореними темпами. Так, до 2040 року в країні може залишитися 40 мільйонів населення.

Про це заявила перша заступниця міністра соцполітики Дарія Марчак на заході щодо шляхів розвʼязання демографічної кризи, передає кореспондент Новини.LIVE.

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За даними Марчак, через повномасштабну війну українці, як нація, старіють прискореними темпами. Зараз на підконтрольній території України проживає близько 31 млн населення, ще 5 млн — за кордоном і до 5 млн — на тимчасово окупованих територіях.

"У нас негативні тенденції щодо перспектив кількості населення... Але є хороша новина: якщо добре підійти до тих виклиів, які у нас є, ми можемо покращити прогноз щодо кількості населення на 5 млн громадян", — сказала заступниця міністра соцполітики.

Нагадаємо, в Уряді спрогнозували, що населення України значно скоротиться до 2051 року. Кількість українців в країні може сягати не більше 25,2 мільйона.

Водночас директорка Інституту демографії Елла Лібанова розповіла Новини.LIVE, що нова стратегія демографічного розвитку заохочуватиме українців народжувати більше дітей, але вже після війни. Окрім того, запроваджуватимуть заходи та ідеї щодо зниження передчасної смертності українців.