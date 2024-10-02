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Населення України значно скоротиться до 2051 року — в уряді зробили прогноз

2 жовтня 2024 10:25
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Яка кількість населення в Україні — Кабмін повідомив невтішні цифри і зробив прогноз на майбутнє
Люди у центрі Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Станом на середину 2024 року на підконтрольних Україні територіях проживає 31,1 мільйона людей. Прогнози науковців передбачають подальше скорочення населення.

Про це йдеться у "Стратегії демографічного розвитку України", опублікованій на сайті Кабінету міністрів.

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У документі зазначається, що на момент перепису населення 2001 року чисельність населення в Україні становила 48,5 мільйона осіб.

Оцінки Інституту демографії та соціальних досліджень НАН свідчать, що на січень 2022 року в Україні проживало 42 мільйони людей, а на липень 2024 року — 35,8 мільйона, з яких 31,1 мільйона мешкають на підконтрольних територіях.

Прогноз також передбачає подальше скорочення населення. У 2041 році українців буде 28,9 мільйона осіб, а вже до 2051 року кількість населення знизиться до 25,2 мільйона.

Водночас уряд відзначає, що відсутність даних з тимчасово окупованих територій і непередбачуваність військових подій ускладнюють демографічні прогнози.

"Найважливішим чинником зниження рівня смертності та збереження
людських життів є припинення воєнних дій на території України. Але
досвід інших країн показує, що після завершення війни рівень смертності
може не відразу повернутися на довоєнний рівень, і навіть за таких умов це не означає подолання тих факторів передчасної смертності, які були
поширені в Україні до лютого 2022 року", — зазначено в Стратегії.

Раніше директорка Інституту демографії Елла Лібанова розповіла Новини.LIVE, що нова стратегія демографічного розвитку заохочуватиме українців народжувати більше дітей, але вже після війни. Окрім того, запроваджуватимуть заходи та ідеї щодо зниження передчасної смертності українців.

Нагадаємо, за словами заступника директора Інституту демографії Олександра Гладуна, в Україні через виїзд великої кількості молодого населення внаслідок війни існує загроза демографічної кризи. Тому питання народжуваності залишається одним із ключових.

Кабінет міністрів українці народжуваність уряд населення

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