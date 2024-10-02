Какое количество населения в Украине — Кабмин показал неутешительные цифры и сделал прогноз на будущее

Люди в центре Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На середину 2024 года на подконтрольных Украине территориях проживает 31,1 миллиона человек. Прогнозы ученых предполагают дальнейшее сокращение населения.

Об этом говорится в "Стратегии демографического развития Украины", опубликованной на сайте Кабинета министров.

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Прогноз по количеству населения в будущем

В документе говорится, что на момент переписи населения 2001 года численность населения в Украине составляла 48,5 миллиона человек.

Оценки Института демографии и социальных исследований НАН свидетельствуют, что на январь 2022 года в Украине проживало 42 миллиона человек, а на июль 2024 года — 35,8 миллиона, из которых 31,1 миллиона проживают на подконтрольных территориях.

Прогноз также предполагает дальнейшее сокращение населения. В 2041 году украинцев будет 28,9 миллионов человек, а уже к 2051 году количество населения снизится до 25,2 миллионов.

В то же время, правительство отмечает, что отсутствие данных с временно оккупированных территорий и непредсказуемость военных действий усложняют демографические прогнозы.

"Важнейшим фактором снижения уровня смертности и сохранения

человеческих жизней является прекращение военных действий на территории Украины. Но опыт других стран показывает, что после войны уровень смертности может не сразу вернуться на довоенный уровень, и даже при таких условиях это не означает преодоления факторов преждевременной смертности, которые были

распространены в Украине до февраля 2022 года", — говорится в Стратегии.

Ранее директор Института демографии Элла Либанова рассказала Новини.LIVE, что новая стратегия демографического развития будет поощрять украинцев рожать больше детей, но уже после войны. Кроме того, будут вводить меры и идеи по снижению преждевременной смертности украинцев.

Напомним, по словам заместителя директора Института демографии Александра Гладуна, в Украине из-за выезда большого количества молодого населения в результате войны существует угроза демографического кризиса. Поэтому вопрос рождаемости остается одним из ключевых.