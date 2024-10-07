Какое количество населения может остаться в Украине до 2040 года

Первый заместитель министра соцполитики Дарья Марчак. Фото: Facebook

В результате российского вторжения украинцы, как нация, стареют ускоренными темпами. Так, к 2040 году в стране может остаться 40 миллионов населения.

Об этом заявила первый заместитель министра соцполитики Дария Марчак на мероприятии по путям разрешения демографического кризиса, передает корреспондент Новини.LIVE.

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По данным Марчак, из-за полномасштабной войны украинцы, как нация, стареют ускоренными темпами. Сейчас на подконтрольной территории Украины проживает около 31 млн населения, еще 5 млн — за границей и до 5 млн — на временно оккупированных территориях.

"У нас негативные тенденции относительно перспектив количества населения... Но есть хорошая новость: если хорошо подойти к тем вызовам, которые у нас есть, мы можем улучшить прогноз по численности населения на 5 млн граждан", — сказала заместитель министра соцполитики.

Напомним, в правительстве спрогнозировали, что население Украины значительно сократится до 2051 года. Количество украинцев в стране может достигать не более 25,2 миллиона.

В то же время директор Института демографии Элла Либанова рассказала Новини.LIVE, что новая стратегия демографического развития будет поощрять украинцев рожать больше детей, но уже после войны. Кроме того, будут вводить меры и идеи по снижению преждевременной смертности украинцев.