Як розподілять гроші на бюджету у 2026 році - деталі від Свириденко

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Уряд України затвердив проєкт Державного бюджету на 2026 рік і передав його на розгляд Верховної Ради. Головний акцент документа зроблено на безпеку та оборону країни

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram у понеділок, 15 вересня.

Пост Свириденко. Фото: скриншот

Як розподілять гроші на бюджету у 2026 році

Обсяг видатків держбюджету становитиме 4,8 трлн гривень, що на 415 млрд більше, ніж торік. Доходи прогнозуються на рівні 2,826 трлн грн — зростання на майже 19%. Дефіцит очікується до 18,4% ВВП, що менше на 3,9 відсоткових пункти порівняно з 2025 роком. Для його покриття знадобиться зовнішнє фінансування у розмірі понад 2 трлн грн.

Найбільша частина бюджету спрямована на оборону та безпеку — 2,8 трлн грн (27,2% ВВП). Ці кошти підуть на грошове забезпечення військових, підтримку їхніх родин, посилення протиповітряної оборони та розвиток власного озброєння, зокрема дронів. Щонайменше 44,3 млрд грн передбачено на виробництво українських боєприпасів, ракет, авіаційної та бронетехніки.

Попри пріоритетність оборонних витрат, уряд заклав у бюджет значне фінансування й для соціальних сфер. На освіту виділяється понад 265 млрд грн — це дозволить підняти зарплати вчителів на 50% протягом року, забезпечити безкоштовне харчування для 4,4 млн школярів із жовтня та вдвічі підвищити стипендії студентам з вересня.

На науку передбачено майже 20 млрд грн — кошти підуть на підтримку молодих учених, розвиток оборонних досліджень та створення наукових центрів.

Фінансування охорони здоров’я складе 258 млрд грн. Уряд планує підняти зарплати лікарям первинної та екстреної допомоги до 35 тисяч гривень, а також медикам у прифронтових регіонах. Серед нововведень — адресна виплата для громадян віком 40+ на комплексний медичний скринінг, що допоможе своєчасно виявляти серцево-судинні захворювання, діабет та проблеми з ментальним здоров’ям.

На соціальну сферу планують виділити 467,1 млрд грн. Ці кошти підуть на допомогу внутрішньо переміщеним особам, підтримку людей з інвалідністю, протезування, програму "Пакунок школяра" та розвиток ясел. Вперше окремим напрямом стане фінансування демографічної політики — 24,5 млрд грн. Йдеться про допологову підтримку, одноразові виплати при народженні дитини та допомогу для догляду за малюком до року.

Ветеранська політика отримає 17,9 млрд грн, що на 6,1 млрд більше, ніж торік. Це компенсація на житло для ветеранів з інвалідністю І та ІІ групи, фінансування ветеранських просторів, супровід спеціалістами, а також 0,8 млрд грн на стоматологічну допомогу.

Доходи громад у 2026 році прогнозують на рівні 871,9 млрд грн. Серед них — 289,3 млрд грн у вигляді міжбюджетних трансфертів з державного бюджету.

Бізнес отримає підтримку у розмірі 41,5 млрд грн. Йдеться про програму доступних кредитів "5-7-9%", "єОселя", розвиток індустріальних парків, грантові ініціативи для виробників та продовження проєкту Brave1 для розробників оборонних технологій.

Аграрний сектор профінансують на 13,1 млрд грн. Серед ключових напрямів — гранти, компенсації відсоткових ставок за кредитами та 200 млн грн на державні дотації для зрошувальних систем.

Культурна сфера отримає 15,8 млрд грн. Гроші підуть на створення контенту, який має утверджувати національну ідентичність та презентувати Україну у світі.

Ми вже повідомляли, що Юлія Свириденко зустрілася з місією МВФ. Прем'єрка передала запит на нову програму співпраці з МВФ.

Також керівниця Уряду разом із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком поінформували 60 керівників дипмісій про наслідки однієї з найбільших повітряних атак на Київ. Показали пошкоджену будівлю Кабміну.