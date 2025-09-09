Відео
Головна Новини дня Свириденко передала до МВФ запит про нову програму співпраці

Свириденко передала до МВФ запит про нову програму співпраці

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 18:18
Співпраця України з МВФ — Свириденко передала лист із запитом
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко 9 вересня зустрілася з місією Міжнародного валютного фонду та передала запит на нову програму співпраці. Наша країна пройшла вже вісім переглядів за поточною програмою.

Про це Юлія Свириденко повідомила у Telegram. 

Читайте також:

Зустріч Свириденко з місією МВФ

Свириденко розповіла, що провела зустріч із місією МВФ, яка протягом останнього тижня активно працювала в Києві та провела низку консультацій з урядовою командою та НБУ. 

null
Юлія Свириденко на зустрічі з місією МВФ. Фото: t.me/svyrydenkoy 

"Україна пройшла рекордні вісім переглядів за чинною програмою. Я вдячна МВФ за підтримку усі ці роки повномасштабного вторгнення. Але активні бойові дії тривають, і проєкт держбюджету 2026 року сформований з розрахунком, що війна далека від завершення", — сказала прем'єрка. 

Вона зазначила, що сьогодні на зустрічі передала керівнику місії МВФ Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці, яка повинна підтримати Україну протягом наступних декількох років.

За словами Свириденко, сторони домовились продовжити необхідні консультації між командами в наступні місяці, щоб отримати позитивне рішення Ради директорів МВФ до кінця року. 

"Під час розмови обговорили проєкт держбюджету-2026. Наш пріоритет незмінний — фінансування оборони та соціальних програм. Для цього працюємо над пошуком внутрішніх ресурсів та мобілізацією міжнародного фінансування. Окремо зупинилися на питаннях залучення капіталу для розвитку приватного сектору, дерегуляції та відновлення енергетики. Щиро вдячна команді МВФ за послідовну та надійну підтримку України", — поділилась очільниця уряду. 

Нагадаємо, 7 серпня Зеленський поговорив з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Сторони, зокрема, обговорили нову програму фінансової допомоги, яка зміцнить українців. 

Також ми писали, що Німеччина передасть Україні системи ППО.Підписання контракту на постачання відбудеться вже цього тижня.

держбюджет МВФ фінансова допомога Україна Юлія Свириденко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
