Сотрудничество Украины с МВФ — Свириденко передала письмо с запросом

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 9 сентября встретилась с миссией Международного валютного фонда и передала запрос на новую программу сотрудничества. Наша страна прошла уже восемь просмотров по текущей программе.

Об этом Юлия Свириденко сообщила в Telegram.

Встреча Свириденко с миссией МВФ

Свириденко рассказала, что провела встречу с миссией МВФ, которая в течение последней недели активно работала в Киеве и провела ряд консультаций с правительственной командой и НБУ.

Юлия Свириденко на встрече с миссией МВФ. Фото: t.me/svyrydenkoy

"Украина прошла рекордные восемь просмотров по действующей программе. Я благодарна МВФ за поддержку все эти годы полномасштабного вторжения. Но активные боевые действия продолжаются, и проект госбюджета 2026 года сформирован с расчетом, что война далека от завершения", — сказала премьер.

Она отметила, что сегодня на встрече передала руководителю миссии МВФ Гэвину Грею письмо с запросом о новой программе сотрудничества, которая должна поддержать Украину в течение следующих нескольких лет.

По словам Свириденко, стороны договорились продолжить необходимые консультации между командами в последующие месяцы, чтобы получить положительное решение Совета директоров МВФ до конца года.

"Во время разговора обсудили проект госбюджета-2026. Наш приоритет неизменен — финансирование обороны и социальных программ. Для этого работаем над поиском внутренних ресурсов и мобилизацией международного финансирования. Отдельно остановились на вопросах привлечения капитала для развития частного сектора, дерегуляции и восстановления энергетики. Искренне благодарна команде МВФ за последовательную и надежную поддержку Украины", — поделилась глава правительства.

