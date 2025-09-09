Сотрудничество Украины с МВФ — Свириденко передала письмо с запросом

Свириденко передала в МВФ запрос о новой программе сотрудничества
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 9 сентября встретилась с миссией Международного валютного фонда и передала запрос на новую программу сотрудничества. Наша страна прошла уже восемь просмотров по текущей программе.
Об этом Юлия Свириденко сообщила в Telegram.
Встреча Свириденко с миссией МВФ
Свириденко рассказала, что провела встречу с миссией МВФ, которая в течение последней недели активно работала в Киеве и провела ряд консультаций с правительственной командой и НБУ.
"Украина прошла рекордные восемь просмотров по действующей программе. Я благодарна МВФ за поддержку все эти годы полномасштабного вторжения. Но активные боевые действия продолжаются, и проект госбюджета 2026 года сформирован с расчетом, что война далека от завершения", — сказала премьер.
Она отметила, что сегодня на встрече передала руководителю миссии МВФ Гэвину Грею письмо с запросом о новой программе сотрудничества, которая должна поддержать Украину в течение следующих нескольких лет.
По словам Свириденко, стороны договорились продолжить необходимые консультации между командами в последующие месяцы, чтобы получить положительное решение Совета директоров МВФ до конца года.
"Во время разговора обсудили проект госбюджета-2026. Наш приоритет неизменен — финансирование обороны и социальных программ. Для этого работаем над поиском внутренних ресурсов и мобилизацией международного финансирования. Отдельно остановились на вопросах привлечения капитала для развития частного сектора, дерегуляции и восстановления энергетики. Искренне благодарна команде МВФ за последовательную и надежную поддержку Украины", — поделилась глава правительства.
Напомним, 7 августа Зеленский поговорил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Стороны, в частности, обсудили новую программу финансовой помощи, которая укрепит украинцев.
Также мы писали, что Германия передаст Украине системы ПВО. Подписание контракта на поставку состоится уже на этой неделе.
Читайте Новини.LIVE!