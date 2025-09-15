Видео
Главная Новости дня В Украине приняли проект бюджета на 2026 год — куда пойдут деньги

В Украине приняли проект бюджета на 2026 год — куда пойдут деньги

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 19:08
Как распределят деньги на бюджет в 2026 году - детали от Свириденко
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Правительство Украины утвердило проект Государственного бюджета на 2026 год и передало его на рассмотрение Верховной Рады. Главный акцент документа сделан на безопасность и оборону страны

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram в понедельник, 15 сентября.

Как распределят деньги на бюджет в 2026 году

Объем расходов госбюджета составит 4,8 трлн гривен, что на 415 млрд больше, чем в прошлом году. Доходы прогнозируются на уровне 2,826 трлн грн — рост почти на 19%. Дефицит ожидается до 18,4% ВВП, что меньше на 3,9 процентных пункта по сравнению с 2025 годом. Для его покрытия понадобится внешнее финансирование в размере более 2 трлн грн.

Наибольшая часть бюджета направлена на оборону и безопасность — 2,8 трлн грн (27,2% ВВП). Эти средства пойдут на денежное обеспечение военных, поддержку их семей, усиление противовоздушной обороны и развитие собственного вооружения, в частности дронов. По меньшей мере 44,3 млрд грн предусмотрено на производство украинских боеприпасов, ракет, авиационной и бронетехники.

Несмотря на приоритетность оборонных расходов, правительство заложило в бюджет значительное финансирование и для социальных сфер. На образование выделяется более 265 млрд грн — это позволит поднять зарплаты учителей на 50% в течение года, обеспечить бесплатное питание для 4,4 млн школьников с октября и вдвое повысить стипендии студентам с сентября.

На науку предусмотрено почти 20 млрд грн — средства пойдут на поддержку молодых ученых, развитие оборонных исследований и создание научных центров.

Финансирование здравоохранения составит 258 млрд грн. Правительство планирует поднять зарплаты врачам первичной и экстренной помощи до 35 тысяч гривен, а также медикам в прифронтовых регионах. Среди нововведений — адресная выплата для граждан в возрасте 40+ на комплексный медицинский скрининг, что поможет своевременно выявлять сердечно-сосудистые заболевания, диабет и проблемы с ментальным здоровьем.

На социальную сферу планируют выделить 467,1 млрд. грн. Эти средства пойдут на помощь внутренне перемещенным лицам, поддержку людей с инвалидностью, протезирование, программу "Упаковка школьника" и развитие яслей. Впервые отдельным направлением станет финансирование демографической политики — 24,5 млрд грн. Речь идет о дородовой поддержке, единовременных выплатах при рождении ребенка и помощи по уходу за малышом до года.

Ветеранская политика получит 17,9 млрд грн, что на 6,1 млрд больше, чем в прошлом. Это компенсация на жилье для ветеранов с инвалидностью I и II группы, финансирование ветеранских пространств, сопровождение специалистами, а также 0,8 млрд. грн. на стоматологическую помощь.

Доходы общин в 2026 году прогнозируют на уровне 871,9 млрд. грн. Среди них — 289,3 млрд грн в виде межбюджетных трансфертов из государственного бюджета.

Бизнес получит поддержку в размере 41,5 млрд. грн. Речь идет о программе доступных кредитов "5-7-9%", "єОселя", развитии индустриальных парков, грантовых инициативах для производителей и продолжении проекта Brave1 для разработчиков оборонных технологий.

Аграрный сектор профинансируется на 13,1 млрд грн. Среди ключевых направлений — гранты, компенсации процентных ставок по кредитам и 200 млн грн на государственные дотации для оросительных систем.

Культурная сфера получит 15,8 млрд грн. Деньги пойдут на создание контента, который должен утверждать национальную идентичность и представлять Украину в мире.

Мы уже сообщали, что Юлия Свириденко встретилась с миссией МВФ. Премьер передала запрос на новую программу сотрудничества с МВФ.

Также руководитель Правительства вместе с министром внутренних дел Игорем Клименко проинформировали 60 руководителей дипмиссий о последствиях одной из крупнейших воздушных атак на Киев. Показали поврежденное здание Кабмина.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
