Дипломатам показали разрушения в Кабмине после атаки России 7 сентября

Свириденко показала дипломатам последствия удара по Кабмину
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко вместе с министром внутренних дел Игорем Клименко и заместителем руководителя Офиса Президента Андреем Сибигой проинформировали 60 руководителей дипломатических миссий о последствиях одной из крупнейших воздушных атак на Киев с начала полномасштабного вторжения.
Об этом Юлия Свириденко сообщила на своем канале в Telegram.
Дипломатам продемонстрировали поврежденные этажи здания Кабинета Министров, которые подверглись разрушениям в результате российского удара. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атаки, а в ближайшее время начнется восстановление кровли.
Свириденко отметила, что массированная атака стала новым этапом войны: российские войска вдвое нарастили количество примененных дронов-камикадзе для ударов по гражданским и энергетическим объектам накануне зимы, целенаправленно бьют по предприятиям и даже государственным учреждениям.
"Это четкий сигнал о том, что Россия не хочет мира и откровенно насмехается над дипломатическими усилиями цивилизованного мира. Это экзистенциальная война. Среди погибших вчера — двухлетний ребенок и молодая мама. Россияне убивают наших детей, а значит и наше будущее", — высказалась глава правительства.
Она поблагодарила присутствующих дипломатов за солидарность: "Мы благодарны всем дипломатам, ваше присутствие здесь сегодня утром — это знак поддержки для нас в нашей борьбе за существование государства".
Напомним, в Киеве в результате российской массированной атаки 7 сентября вспыхнул пожар на верхних этажах Кабмина.
Кроме того, российские войска массированно атаковали Святошинский район столицы — там уже трое погибших, среди которых мать и младенец.
