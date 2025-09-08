Видео
Свириденко показала дипломатам последствия удара по Кабмину

Свириденко показала дипломатам последствия удара по Кабмину

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 12:01
Дипломатам показали разрушения в Кабмине после атаки России 7 сентября
Дипломаты разных стран прибыли на атакованные Россией объекты. Фото: Верховная Рада Украины

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко вместе с министром внутренних дел Игорем Клименко и заместителем руководителя Офиса Президента Андреем Сибигой проинформировали 60 руководителей дипломатических миссий о последствиях одной из крупнейших воздушных атак на Киев с начала полномасштабного вторжения.

Об этом Юлия Свириденко сообщила на своем канале в Telegram.

Свириденко показала дипломатам последствия атаки РФ на Кабмин

Дипломатам продемонстрировали поврежденные этажи здания Кабинета Министров, которые подверглись разрушениям в результате российского удара. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атаки, а в ближайшее время начнется восстановление кровли.

null
Делегация дипломатов прибыла осмотреть последствия атаки России. Фото: t.me/svyrydenkoy

Свириденко отметила, что массированная атака стала новым этапом войны: российские войска вдвое нарастили количество примененных дронов-камикадзе для ударов по гражданским и энергетическим объектам накануне зимы, целенаправленно бьют по предприятиям и даже государственным учреждениям.

null
Дипломаты и министры украинского правительства осматривают последствия. Фото: t.me/svyrydenkoy

"Это четкий сигнал о том, что Россия не хочет мира и откровенно насмехается над дипломатическими усилиями цивилизованного мира. Это экзистенциальная война. Среди погибших вчера — двухлетний ребенок и молодая мама. Россияне убивают наших детей, а значит и наше будущее", — высказалась глава правительства.

null
Обгоревшее здание Кабмина. Фото: t.me/svyrydenkoy

Она поблагодарила присутствующих дипломатов за солидарность: "Мы благодарны всем дипломатам, ваше присутствие здесь сегодня утром — это знак поддержки для нас в нашей борьбе за существование государства".

Напомним, в Киеве в результате российской массированной атаки 7 сентября вспыхнул пожар на верхних этажах Кабмина.

Кроме того, российские войска массированно атаковали Святошинский район столицы — там уже трое погибших, среди которых мать и младенец.

Верховная Рада Киев обстрелы Юлия Свириденко дипломатия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
