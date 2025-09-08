Дипломатам показали руйнування в Кабміні після атаки Росії 7 вересня

Дипломати різних країн прибули на атаковані Росією об'єкти. Фото: Верховна Рада України

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко разом із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком та заступником керівника Офісу Президента Андрієм Сибігою поінформували 60 керівників дипломатичних місій про наслідки однієї з найбільших повітряних атак на Київ від початку повномасштабного вторгнення.

Про це Юлія Свириденко повідомила на своєму каналі у Telegram.

Дипломатам продемонстрували пошкоджені поверхи будівлі Кабінету Міністрів, які зазнали руйнувань унаслідок російського удару. Нині тривають роботи з ліквідації наслідків атаки, а найближчим часом розпочнеться відновлення покрівлі.

Делегація дипломатів прибула оглянути наслідки атаки Росії. Фото: t.me/svyrydenkoy

Свириденко наголосила, що масована атака стала новим етапом війни: російські війська вдвічі наростили кількість застосованих дронів-камікадзе для ударів по цивільних та енергетичних об’єктах напередодні зими, цілеспрямовано б’є по підприємствах і навіть державних установах.

Дипломати та міністри українського уряду оглядають наслідки. Фото: t.me/svyrydenkoy

"Це чіткий сигнал про те, що Росія не хоче миру і відверто глузує над дипломатичними зусиллями цивілізованого світу. Це екзистенційна війна. Серед загиблих вчора – дворічна дитина і молода мама. Росіяни вбивають наших дітей, а отже, і наше майбутнє", — висловилась глава уряду.

Обгоріла будівля Кабміну. Фото: t.me/svyrydenkoy

Вона подякувала присутнім дипломатам за солідарність: "Ми вдячні усім дипломатам, ваша присутність тут сьогодні зранку — це знак підтримки для нас у нашій боротьбі за існування держави".

Нагадаємо, у Києві внаслідок російської масованої атаки 7 вересня спалахнула пожежа на верхніх поверхах Кабміну.

Окрім того, російські війська масовано атакували Святошинський район столиці — там уже троє загиблих, серед яких матір та немовля.