Дипломатам показали руйнування в Кабміні після атаки Росії 7 вересня

Свириденко показала дипломатам наслідки удару по Кабміну
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко разом із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком та заступником керівника Офісу Президента Андрієм Сибігою поінформували 60 керівників дипломатичних місій про наслідки однієї з найбільших повітряних атак на Київ від початку повномасштабного вторгнення.
Про це Юлія Свириденко повідомила на своєму каналі у Telegram.
Свириденко показала дипломатам наслідки атаки РФ на Кабмін
Дипломатам продемонстрували пошкоджені поверхи будівлі Кабінету Міністрів, які зазнали руйнувань унаслідок російського удару. Нині тривають роботи з ліквідації наслідків атаки, а найближчим часом розпочнеться відновлення покрівлі.
Свириденко наголосила, що масована атака стала новим етапом війни: російські війська вдвічі наростили кількість застосованих дронів-камікадзе для ударів по цивільних та енергетичних об’єктах напередодні зими, цілеспрямовано б’є по підприємствах і навіть державних установах.
"Це чіткий сигнал про те, що Росія не хоче миру і відверто глузує над дипломатичними зусиллями цивілізованого світу. Це екзистенційна війна. Серед загиблих вчора – дворічна дитина і молода мама. Росіяни вбивають наших дітей, а отже, і наше майбутнє", — висловилась глава уряду.
Вона подякувала присутнім дипломатам за солідарність: "Ми вдячні усім дипломатам, ваша присутність тут сьогодні зранку — це знак підтримки для нас у нашій боротьбі за існування держави".
Нагадаємо, у Києві внаслідок російської масованої атаки 7 вересня спалахнула пожежа на верхніх поверхах Кабміну.
Окрім того, російські війська масовано атакували Святошинський район столиці — там уже троє загиблих, серед яких матір та немовля.
