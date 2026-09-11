Обстріли знеструмили споживачів у 7 областях України 11 вересня

Електрики проводять ремонтні роботи. Фото: УНІАН

Українська енергосистема працює без примусових відключень електроенергії по графіах, проте в семи областях зафіксовано знеструмлення через бойові дії та влучання по інфраструктурі. Споживачів просять не вмикати потужні прилади вдень, з 10:00 до 16:00 за можливості.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики України, передає Новини.LIVE.

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Росія б'є по об'єктах енергетики в Україні

Енергосистема продовжує працювати без застосування погодинних графіків для населення, проте громадян закликають раціонально розподіляти навантаження на мережу.

Водночас у низці регіонів фіксуються локальні перебої з електропостачанням, спричинені бойовими діями. Внаслідок артилерійських та повітряних ударів російських військ пошкоджень зазнали об'єкти енергетичної інфраструктури. Станом на ранок без світла залишилася частина споживачів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

Новини.LIVE писали раніше, що керівник Офісу президента Кирило Буданов запевнив, що Україна зможе пройти прийдешній опалювальний сезон, хоча він і буде вкрай складним через значні торішні руйнування. Він наголосив, що попередньої зими енергосистема вже функціонувала у важких умовах, проте скоординована робота Міненерго та бізнесу дозволила забезпечити країну теплом і світлом.

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Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський вважає масові відключення по 12–16 годин на добу цієї зими малоймовірними. За його словами, в країні накопичено достатньо генерації та запасів газу.

Водночас експерт Юрій Корольчук застерігає від завищених очікувань щодо швидкої перебудови системи енергетики. Він переконаний, що на це підуть десятки років та колосальні кошти.