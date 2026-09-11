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Главная Новости дня В Украине в семи областях есть частичные отключения света

В Украине в семи областях есть частичные отключения света

Ua ru
11 сентября 2026 12:29
Обстрелы обесточили потребителей в 7 областях Украины 11 сентября
Электрики производят ремонтные работы. Фото: УНИАН

Украинская энергосистема работает без принудительных отключений электроэнергии по графикам, однако в семи областях зафиксировано обесточивание из-за боевых действий и попадания по инфраструктуре. Потребителей просят не включать мощные приборы днем с 10:00 до 16:00 по возможности.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины, передает Новини.LIVE.

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Энергосистема продолжает работать без применения почасовых графиков для населения, однако граждан призывают рационально распределять нагрузку на сеть.

В то же время в ряде регионов фиксируются локальные перебои с электроснабжением, вызванные боевыми действиями. В результате артиллерийских и воздушных ударов российских войск повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. По состоянию на утро без света осталась часть потребителей в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

Новини.LIVE писали ранее, что руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заверил, что Украина сможет пройти грядущий отопительный сезон, хотя он и будет крайне сложным из-за значительных прошлогодних разрушений. Он подчеркнул, что в предыдущую зиму энергосистема уже функционировала в тяжелых условиях, однако скоординированная работа Минэнерго и бизнеса позволила обеспечить страну теплом и светом.

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Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский считает массовые отключения по 12-16 часов в сутки этой зимой маловероятными. По его словам, в стране накоплено достаточно генерации и запасов газа.

В то же время эксперт Юрий Корольчук предостерегает от завышенных ожиданий относительно быстрой перестройки системы энергетики. Он убежден, что на это уйдут десятки лет и колоссальные средства.

электроэнергия обстрелы Укрэнерго война в Украине энергетика графики отключений света
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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