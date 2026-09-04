Енергостійкість України: Юрій Корольчук оцінив перспективи

Юрій Корольчук. Фото: ТСН

Україна має посилювати енергетичну стійкість, однак створення повноцінної альтернативної інфраструктури потребуватиме значного часу. На думку експерта з енергетики Юрія Корольчука, після масштабних російських атак країні поки доводиться передусім відновлювати пошкоджені об’єкти та забезпечувати їхню стабільну роботу.

Про це експерт заявив в ефірі День.LIVE, передає Новини.LIVE.

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Експерт оцінив перспективи енергостійкості України

Корольчук зазначив, що системи альтернативного теплопостачання, розподіленої генерації та автономного електропостачання можуть стати перспективним рішенням для України, однак їхнє масштабне впровадження не відбудеться швидко.

"Немає зараз оцих усіх ідей про альтернативні системи теплопостачання, електричного постачання, розподілену газову генерацію. Воно все можливо з’явиться в перспективі далі. На це десятиріччя потрібно, насправді, десятиріччя, не менше", — наголосив експерт.

Водночас, за його словами, не варто перекладати відповідальність за енергетичну безпеку винятково на громадян. Люди можуть створювати власні запаси води, продуктів та використовувати павербанки, однак можливості населення суттєво відрізняються від ресурсів бізнесу.

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Корольчук також звернув увагу на проблему резервного живлення критичної інфраструктури. Формальна наявність генераторів ще не гарантує їхньої готовності до роботи під час масштабних відключень — необхідні пальне, технічне обслуговування та персонал.

"Генератори для будинків — це недопрацювання, звичайно, комунальних служб. Бо ми часто чуємо, що майже 100% всі водоканали забезпечені генераторами. Але коли, наприклад, була аварія у Вінниці й відключилась електроенергія, водоканал просто відключився і все, генератори не працювали", — зазначив Корольчук.

На його думку, саме підготовка централізованої системи та її резервних потужностей залишатиметься одним із ключових завдань для проходження наступних опалювальних сезонів. Паралельно Україна має розвивати розподілену генерацію та інші рішення, які в перспективі дозволять зменшити залежність міст від окремих великих енергооб’єктів.

Як повідомляли Новини.LIVE, в українській енергосистемі вже допускають можливість запровадження графіків відключень під час опалювального сезону. За оптимістичного сценарію ранкові обмеження можуть залишатися незначними, однак увечері дефіцит електроенергії може суттєво зрости.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні взимку не планують запроваджувати погодинні графіки подачі тепла за аналогією з відключеннями електроенергії. Системи теплопостачання працюють за іншим принципом, тому погодинне вимкнення опалення технічно неможливе.