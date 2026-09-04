Энергетическая устойчивость Украины: Юрий Корольчук оценил перспективы

Юрий Корольчук. Фото: ТСН

Украина должна укреплять энергетическую устойчивость, однако создание полноценной альтернативной инфраструктуры потребует значительного времени. По мнению эксперта по энергетике Юрия Корольчука, после масштабных российских атак стране пока приходится в первую очередь восстанавливать поврежденные объекты и обеспечивать их стабильную работу.

Об этом эксперт заявил в эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.

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Эксперт оценил перспективы энергетической устойчивости Украины

Корольчук отметил, что системы альтернативного теплоснабжения, распределенной генерации и автономного электроснабжения могут стать перспективным решением для Украины, однако их масштабное внедрение не произойдет быстро.

"Сейчас нет всех этих идей об альтернативных системах теплоснабжения, электроснабжения, распределенной газовой генерации. Все это, возможно, появится в перспективе позже. На это десятилетие потребуется, на самом деле, не менее десятилетия",— подчеркнул эксперт.

В то же время, по его словам, не стоит возлагать ответственность за энергетическую безопасность исключительно на граждан. Люди могут создавать собственные запасы воды, продуктов и использовать портативные зарядные устройства, однако возможности населения существенно отличаются от ресурсов бизнеса.

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Корольчук также обратил внимание на проблему резервного питания критически важной инфраструктуры. Формальное наличие генераторов еще не гарантирует их готовности к работе во время масштабных отключений — необходимы топливо, техническое обслуживание и персонал.

"Генераторы для домов — это, конечно, недоработка коммунальных служб. Ведь мы часто слышим, что почти 100 % всех водоканалов оснащены генераторами. Но когда, например, произошла авария в Виннице и отключилось электричество, водоканал просто перестал работать, и все — генераторы не заработали", — отметил Корольчук.

По его мнению, именно подготовка централизованной системы и её резервных мощностей останется одной из ключевых задач для прохождения следующих отопительных сезонов. Параллельно Украина должна развивать распределенную генерацию и другие решения, которые в перспективе позволят уменьшить зависимость городов от отдельных крупных энергообъектов.

Как сообщали Новини.LIVE, в украинской энергосистеме уже допускают возможность введения графиков отключений во время отопительного сезона. По оптимистичному сценарию утренние ограничения могут оставаться незначительными, однако вечером дефицит электроэнергии может существенно возрасти.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине зимой не планируют вводить почасовые графики подачи тепла по аналогии с отключениями электроэнергии. Системы теплоснабжения работают по другому принципу, поэтому почасовое отключение отопления технически невозможно.