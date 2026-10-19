Працівники ремонтують лінію електропередач. Фото: bsr.gov.ua

У вівторок, 20 жовтня, в Україні застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти. Графіки погодинних відключень для населення діятимуть у частині областей, а обмеження потужності запровадять для промисловості по всій країні.

Про це повідомили в "Укренерго", інформує Новини.LIVE.

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Якими будуть обмеження 20 жовтня

Для промислових споживачів графіки обмеження потужності діятимуть у всіх регіонах України з 06:00 до 23:59.

Для всіх категорій споживачів у частині областей у цей самий час застосовуватимуть графіки погодинних відключень обсягом від однієї до двох черг.

В енергокомпанії наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися через російські обстріли. Тому споживачам радять стежити за оновленнями та графіками.

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Також українців закликали ощадливо використовувати електроенергію в періоди, коли електропостачання відновлюється за графіком.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 19 жовтня в частині областей України запровадили погодинні відключення електроенергії обсягом до двох черг. Обмеження пов’язали з пошкодженнями енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.

Також Новини.LIVE писали, що 18 жовтня колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков попередив про ризик тривалих відключень електроенергії в Україні. За його словами, у разі серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури споживачі можуть залишатися без світла кілька діб.