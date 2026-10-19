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Главная Новости дня В Украине в ряде областей будут отключать свет: что известно

В Украине в ряде областей будут отключать свет: что известно

Ua ru
19 октября 2026 19:58
Отключение электричества 20 октября в Украине: где будут действовать графики и какие ограничения bsr.gov.ua
Рабочие ремонтируют линию электропередачи. Фото: bsr.gov.ua

Во вторник, 20 октября, в Украине будут введены ограничения на потребление электроэнергии в связи с последствиями массированных российских атак на энергетические объекты. Графики почасовых отключений для населения будут действовать в некоторых областях, а ограничения мощности введут для промышленности по всей стране.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", передает Новини.LIVE.

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Какими будут ограничения 20 октября

Для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать во всех регионах Украины с 06:00 до 23:59.

Для всех категорий потребителей в некоторых областях в это же время будут применяться графики почасовых отключений объемом от одной до двух очередей.

В энергокомпании подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может меняться из-за российских обстрелов. Поэтому потребителям рекомендуют следить за обновлениями и графиками.

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Также украинцев призвали экономно использовать электроэнергию в периоды, когда электроснабжение восстанавливается по графику.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 19 октября в части областей Украины ввели почасовые отключения электроэнергии в объеме до двух очередей. Ограничения связали с повреждениями энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

Также Новини.LIVE писали, что 18 октября бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков предупредил о риске длительных отключений электроэнергии в Украине. По его словам, в случае серьезных повреждений энергетической инфраструктуры потребители могут оставаться без света несколько суток.

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Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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