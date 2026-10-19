Украинские энергетики. Иллюстративное фото: Укрэнерго

В понедельник, 19 октября, в нескольких областях Украины введут графики почасовых отключений электроэнергии, которые будут действовать почти круглосуточно. Ограничения коснутся всех категорий потребителей, а их объем составит от одной до двух очередей в зависимости от ситуации в энергосистеме, тогда как для промышленности и бизнеса предусмотрены отдельные графики ограничения мощности.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

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Сообщение об отключении электроэнергии. Фото: "Укрэнерго"

Графики отключений света 19 октября

По информации энергетиков, почасовые отключения электроэнергии будут применять в нескольких регионах Украины. Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:59, а их объем составит от одной до двух очередей.

Для промышленных предприятий и бизнеса в этот период введут графики ограничения мощности.

Причиной таких мер стали последствия массированных российских атак на объекты украинской энергетической инфраструктуры.

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В "Укрэнерго" предупредили, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому объем и продолжительность отключений могут корректироваться. Актуальные графики для конкретных населенных пунктов будут публиковать региональные операторы систем распределения электроэнергии на своих официальных ресурсах.

Энергетики также призвали украинцев экономно пользоваться электроприборами в часы, когда электроснабжение восстанавливается.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что после российской атаки на энергетическую инфраструктуру Ровенской области в Ровно и прилегающих районах произошли масштабные отключения электроэнергии. Энергетики начали организовывать электроснабжение потребителей по резервным схемам.

Также Новини.LIVE писал, что народный депутат Сергей Нагорняк предложил в несколько раз повысить зарплаты работникам "Укрэнерго". Сейчас электросварщики компании получают около 17–18 тысяч гривен, а электромонтеры — до 25 тысяч гривен. В то же время на аналогичных должностях в "Энергоатоме" специалистам платят от 60 до 80 тысяч гривен.