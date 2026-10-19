Українські енергетики. Ілюстративне фото: Укренерго

У понеділок, 19 жовтня, у кількох областях України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії, які діятимуть майже всю добу. Обмеження стосуватимуться всіх категорій споживачів, а їхній обсяг становитиме від однієї до двох черг залежно від ситуації в енергосистемі, тоді як для промисловості та бізнесу передбачені окремі графіки обмеження потужності.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на НЕК "Укренерго".

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Повідомлення про відключення електроенергії. Фото: "Укренерго"

Графіки відключень світла 19 жовтня

За інформацією енергетиків, погодинні відключення електроенергії застосовуватимуть у кількох регіонах України. Обмеження діятимуть із 06:00 до 23:59, а їхній обсяг становитиме від однієї до двох черг.

Для промислових підприємств і бізнесу в цей період запровадять графіки обмеження потужності.

Причиною таких заходів стали наслідки масованих російських атак на об'єкти української енергетичної інфраструктури.

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В "Укренерго" попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому обсяг і тривалість відключень можуть коригувати. Актуальні графіки для конкретних населених пунктів оприлюднюватимуть регіональні оператори систем розподілу електроенергії на своїх офіційних ресурсах.

Енергетики також закликали українців ощадливо користуватися електроприладами в години, коли електропостачання відновлюється.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що після російської атаки на енергетичну інфраструктуру Рівненщини у Рівному та прилеглих районах сталися масштабні знеструмлення. Енергетики почали організовувати живлення споживачів за резервними схемами.

Також Новини.LIVE писав, що народний депутат Сергій Нагорняк запропонував у кілька разів підвищити зарплати працівникам "Укренерго". Наразі електрозварювальники компанії отримують близько 17–18 тисяч гривень, а електромонтери — до 25 тисяч гривень. Водночас на аналогічних посадах в "Енергоатомі" фахівцям платять від 60 до 80 тисяч гривень.