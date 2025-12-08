Відключення електроенергії — коли скасують графіки в Україні

Енергетик працює на ЛЕП. Фото: УНІАН

Експерт з відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що графіки відключень електроенергії зберігатимуться всю зиму. За його словами, у найкращому випадку вони можуть припинитися лише на початку квітня.

Про це Станіслав Ігнатьєв заявив в ефірі КИЇВ24.

Коли скасують графіки відключення електроенергії

Експерт пояснив, що наразі українцям треба адаптуватися до умов з відключенням електроенергії і вони навряд скоротяться взимку. У випадку відсутності нових атак РФ на енергосистему України, графіки відключення електроенергії діятимуть аж до настання суттєвого потепління навесні.

"На превеликий жаль, ми маємо звикнути до цих графіків відключень електроенергії, які будуть достатньо довгими. Вони триватимуть всю зиму, а залишать нас, в кращому випадку, десь на початку квітня. Тобто графіки будуть тривалими та складними. Але треба звикнути і жити в цих графіках", — сказав Станіслав Ігнатьєв.

Експерт додав, що українцям варто запастися приладами накопичування електроенергії.

"Негативний сценарій — звісно, ворог буде продовжувати завдавати ударів по наших елементах енергосистеми, внаслідок чого ми добами будемо сидіти, як і зараз, без електричної енергії. Середньозважений сценарій — треба звикнути до графіків, які у нас були раніше — 4 години через 4 без стабільного електропостачання", — зауважив Станіслав Ігнатьєв.

Наразі Україна накопичила певну кількість запасних приладів та обладнання для ремонту пошкоджених енергооб'єктів. Проте, потрібен час для того, щоб їх доставили та встановили.

"В нас є певний запас обладнання. Воно наразі доїжджає, бо воно знаходилось за межами України. Не дуже швидко можна довести все, що ми б хотіли. Але з іншого боку, ситуація така, що ми відновимося дуже швидко", — висловився експерт.

Нагадаємо, станом на понеділок, 8 грудня, Міненерго повідомило про складну ситуацію в енергетичному секторі України та попередило про застосування графіків відключення світла.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Італія надішле допомогу для енергетичної інфраструктури в Україні.

Водночас в уряді нещодавно прийняли нове рішення щодо зміни тарифів на електроенергію.