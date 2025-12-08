Отключения электроэнергии — когда отменят графики в Украине

Энергетик работает на ЛЭП. Фото: УНИАН

Эксперт по возобновляемой энергетике Станислав Игнатьев заявил, что графики отключений электроэнергии будут сохраняться всю зиму. По его словам, в лучшем случае они могут прекратиться только в начале апреля.

Об этом Станислав Игнатьев заявил в эфире КИЕВ24.

Эксперт пояснил, что сейчас украинцам надо адаптироваться к условиям с отключением электроэнергии и они вряд ли сократятся зимой. В случае отсутствия новых атак РФ на энергосистему Украины, графики отключения электроэнергии будут действовать вплоть до наступления существенного потепления весной.

"К большому сожалению, мы должны привыкнуть к этим графикам отключений электроэнергии, которые будут достаточно длинными. Они продлятся всю зиму, а оставят нас, в лучшем случае, где-то в начале апреля. То есть графики будут длительными и сложными. Но надо привыкнуть и жить в этих графиках", - сказал Станислав Игнатьев.

Эксперт добавил, что украинцам стоит запастись приборами накопления электроэнергии.

"Негативный сценарий - конечно, враг будет продолжать наносить удары по нашим элементам энергосистемы, в результате чего мы сутками будем сидеть, как и сейчас, без электрической энергии. Средневзвешенный сценарий - надо привыкнуть к графикам, которые у нас были раньше - 4 часа через 4 без стабильного электроснабжения", — отметил Станислав Игнатьев.

Сейчас Украина накопила определенное количество запасных приборов и оборудования для ремонта поврежденных энергообъектов. Однако, нужно время для того, чтобы их доставили и установили.

"У нас есть определенный запас оборудования. Оно сейчас доезжает, потому что оно находилось за пределами Украины. Не очень быстро можно довести все, что мы бы хотели. Но с другой стороны, ситуация такова, что мы восстановимся очень быстро", — высказался эксперт.

Напомним, по состоянию на понедельник, 8 декабря, Минэнерго сообщило о сложной ситуации в энергетическом секторе Украины и предупредило о применении графиков отключения света.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Италия направит помощь для энергетической инфраструктуры в Украине.

В то же время в правительстве недавно приняли новое решение по изменению тарифов на электроэнергию.