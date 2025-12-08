Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Украине свет будут выключать как минимум до весны — детали

В Украине свет будут выключать как минимум до весны — детали

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 11:56
Отключения электроэнергии — когда отменят графики в Украине
Энергетик работает на ЛЭП. Фото: УНИАН

Эксперт по возобновляемой энергетике Станислав Игнатьев заявил, что графики отключений электроэнергии будут сохраняться всю зиму. По его словам, в лучшем случае они могут прекратиться только в начале апреля.

Об этом Станислав Игнатьев заявил в эфире КИЕВ24.

Реклама
Читайте также:

Когда отменят графики отключения электроэнергии

Эксперт пояснил, что сейчас украинцам надо адаптироваться к условиям с отключением электроэнергии и они вряд ли сократятся зимой. В случае отсутствия новых атак РФ на энергосистему Украины, графики отключения электроэнергии будут действовать вплоть до наступления существенного потепления весной.

"К большому сожалению, мы должны привыкнуть к этим графикам отключений электроэнергии, которые будут достаточно длинными. Они продлятся всю зиму, а оставят нас, в лучшем случае, где-то в начале апреля. То есть графики будут длительными и сложными. Но надо привыкнуть и жить в этих графиках", - сказал Станислав Игнатьев.

Эксперт добавил, что украинцам стоит запастись приборами накопления электроэнергии.

"Негативный сценарий - конечно, враг будет продолжать наносить удары по нашим элементам энергосистемы, в результате чего мы сутками будем сидеть, как и сейчас, без электрической энергии. Средневзвешенный сценарий - надо привыкнуть к графикам, которые у нас были раньше - 4 часа через 4 без стабильного электроснабжения", — отметил Станислав Игнатьев.

Сейчас Украина накопила определенное количество запасных приборов и оборудования для ремонта поврежденных энергообъектов. Однако, нужно время для того, чтобы их доставили и установили.

"У нас есть определенный запас оборудования. Оно сейчас доезжает, потому что оно находилось за пределами Украины. Не очень быстро можно довести все, что мы бы хотели. Но с другой стороны, ситуация такова, что мы восстановимся очень быстро", — высказался эксперт.

Напомним, по состоянию на понедельник, 8 декабря, Минэнерго сообщило о сложной ситуации в энергетическом секторе Украины и предупредило о применении графиков отключения света.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Италия направит помощь для энергетической инфраструктуры в Украине.

В то же время в правительстве недавно приняли новое решение по изменению тарифов на электроэнергию.

электроэнергия электроснабжение Укрэнерго энергетика отключения света
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации