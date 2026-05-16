Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні потрібно переглянути бронювання чиновників: експерт

В Україні потрібно переглянути бронювання чиновників: експерт

Ua ru
Дата публікації: 16 травня 2026 12:41
В Україні потрібно переглянути бронювання чиновників: експерт
Мобілізація. Фото: radiotrek.rv.ua

В Україні знову порушили питання ефективності системи бронювання посадовців на тлі воєнного стану. Зокрема пропонують переглянути підходи до бронювання та кадрового складу держорганів.

Про це заявив народний депутат від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк в ефірі Ранок.LIVE.

Бронювання посадовців необхідно переглянути

Цимбалюк заявив, що систему бронювання чиновників потрібно переглянути, а частину посад — можливо, замінити жінками. За його словами, йдеться про підвищення ефективності державного управління.

Він додав, що в багатьох випадках функції таких посадовців виконуються недостатньо ефективно.

Політик наголосив, що варто загалом переглянути підходи до бронювання в держсекторі.

Читайте також:

"Проблема існує. Є чиновники Луганської ОВА чи Донецької, там маса чоловіків, які заброньовані і складно пояснити, чим вони займаються… то для чого їм бронювання?. Потрібно переглянути і інших чиновників і можливо ці посади заміщати жінками", — зазначив Цимбалюк.

Як раніше заявив в.о. міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець, штучний інтелект у перспективі може суттєво скоротити кількість держслужбовців в Україні, однак повністю замінити людей технології поки не здатні.

Тим часом заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін підтримав законопроєкт, який передбачає обов'язкове проходження базової військової підготовки для роботи на державній службі. Він наголосив, що така вимога є правильною зміною в умовах війни.

чиновники мобілізація бронювання
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації