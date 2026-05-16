В Україні потрібно переглянути бронювання чиновників: експерт

Мобілізація.

В Україні знову порушили питання ефективності системи бронювання посадовців на тлі воєнного стану. Зокрема пропонують переглянути підходи до бронювання та кадрового складу держорганів.

Про це заявив народний депутат від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк в ефірі Ранок.LIVE.

Бронювання посадовців необхідно переглянути

Цимбалюк заявив, що систему бронювання чиновників потрібно переглянути, а частину посад — можливо, замінити жінками. За його словами, йдеться про підвищення ефективності державного управління.

Він додав, що в багатьох випадках функції таких посадовців виконуються недостатньо ефективно.

Політик наголосив, що варто загалом переглянути підходи до бронювання в держсекторі.

"Проблема існує. Є чиновники Луганської ОВА чи Донецької, там маса чоловіків, які заброньовані і складно пояснити, чим вони займаються… то для чого їм бронювання?. Потрібно переглянути і інших чиновників і можливо ці посади заміщати жінками", — зазначив Цимбалюк.

Як раніше заявив в.о. міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець, штучний інтелект у перспективі може суттєво скоротити кількість держслужбовців в Україні, однак повністю замінити людей технології поки не здатні.

Тим часом заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін підтримав законопроєкт, який передбачає обов'язкове проходження базової військової підготовки для роботи на державній службі. Він наголосив, що така вимога є правильною зміною в умовах війни.