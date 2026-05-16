В Украине нужно пересмотреть бронирование чиновников: эксперт

В Украине снова подняли вопрос эффективности системы бронирования должностных лиц на фоне военного положения. В частности предлагают пересмотреть подходы к бронированию и кадровому составу госорганов.

Об этом заявил народный депутат от "Батьківщини" Михаил Цимбалюк в эфире Ранок.LIVE.

Бронирование чиновников необходимо пересмотреть

Цимбалюк заявил, что систему бронирования чиновников нужно пересмотреть, а часть должностей — возможно, заменить женщинами. По его словам, речь идет о повышении эффективности государственного управления.

Он добавил, что во многих случаях функции таких должностных лиц выполняются недостаточно эффективно.

Политик подчеркнул, что стоит в целом пересмотреть подходы к бронированию в госсекторе.

"Проблема существует. Есть чиновники Луганской ОГА или Донецкой, там масса мужчин, которые забронированы и сложно объяснить, чем они занимаются... то для чего им бронирование? Нужно пересмотреть и других чиновников и возможно эти должности замещать женщинами", — отметил Цимбалюк.

Как ранее заявил и.о. министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец, искусственный интеллект в перспективе может существенно сократить количество госслужащих в Украине, однако полностью заменить людей технологии пока не способны.

Между тем заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин поддержал законопроект, который предусматривает обязательное прохождение базовой военной подготовки для работы на государственной службе. Он подчеркнул, что такое требование является правильным изменением в условиях войны.