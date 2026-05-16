Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Украине нужно пересмотреть бронирование чиновников: эксперт

В Украине нужно пересмотреть бронирование чиновников: эксперт

Ua ru
Дата публикации 16 мая 2026 12:41
В Украине нужно пересмотреть бронирование чиновников: эксперт
Мобилизация. Фото: radiotrek.rv.ua

В Украине снова подняли вопрос эффективности системы бронирования должностных лиц на фоне военного положения. В частности предлагают пересмотреть подходы к бронированию и кадровому составу госорганов.

Об этом заявил народный депутат от "Батьківщини" Михаил Цимбалюк в эфире Ранок.LIVE.

Бронирование чиновников необходимо пересмотреть

Цимбалюк заявил, что систему бронирования чиновников нужно пересмотреть, а часть должностей — возможно, заменить женщинами. По его словам, речь идет о повышении эффективности государственного управления.

Он добавил, что во многих случаях функции таких должностных лиц выполняются недостаточно эффективно.

Политик подчеркнул, что стоит в целом пересмотреть подходы к бронированию в госсекторе.

Читайте также:

"Проблема существует. Есть чиновники Луганской ОГА или Донецкой, там масса мужчин, которые забронированы и сложно объяснить, чем они занимаются... то для чего им бронирование? Нужно пересмотреть и других чиновников и возможно эти должности замещать женщинами", — отметил Цимбалюк.

Как ранее заявил и.о. министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец, искусственный интеллект в перспективе может существенно сократить количество госслужащих в Украине, однако полностью заменить людей технологии пока не способны.

Между тем заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин поддержал законопроект, который предусматривает обязательное прохождение базовой военной подготовки для работы на государственной службе. Он подчеркнул, что такое требование является правильным изменением в условиях войны.

чиновники мобилизация бронирование
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации