Минцифры: ИИ-агенты могут заменить часть госслужащих

Александр Борняков. Фото: Facebook

Искусственный интеллект в будущем может существенно сократить количество государственных служащих в Украине. В то же время полностью заменить людей технологии пока не смогут, ведь окончательный контроль за процессами будет оставаться за человеком.

Об этом заявил и.о. министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Заменит ли ИИ государственных служащих

Борняков рассказал, что в перспективе государство планирует предоставлять большинство услуг через чат-сервисы и специальных ИИ-агентов.

"ИИ точно сократит количество госслужащих. Я не могу сказать, в каком количестве, но вижу, что по некоторым направлениям это будет существенно", — отметил и.о. министра.

Он пояснил, что речь идет о концепции так называемого "агентурного государства", где значительную часть сервисов будут выполнять цифровые помощники на базе искусственного интеллекта.

Читайте также:

По словам чиновника, такие агенты смогут автоматизировать предоставление государственных услуг и частично заменить работу чиновников. Однако резкого сокращения персонала в ближайшее время не ожидается.

Борняков также отметил, что Минцифры придерживается принципа "человек всегда в цепочке". Это означает, что даже в условиях высокого уровня автоматизации окончательную проверку и контроль будет осуществлять человек.

"Нельзя полностью отдать искусственному интеллекту решение серьезных дел, потому что технология еще развивается", — пояснил он.

Как писали Новини.LIVE, в Украине появился ИИ-сервис для поиска животных. Платформа анализирует фото, находит визуальные совпадения среди объявлений и упрощает поиск для владельцев.

В то же время Кирилл Буданов заявлял о росте роли искусственного интеллекта на поле боя. Однако, по его словам, ожидать быстрых "чудо-решений" не стоит.