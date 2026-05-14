Мінцифри: ШІ-агенти можуть замінити частину держслужбовців

Олександр Борняков. Фото: Facebook

Штучний інтелект у майбутньому може суттєво скоротити кількість державних службовців в Україні. Водночас повністю замінити людей технології поки не зможуть, адже остаточний контроль за процесами залишатиметься за людиною.

Про це заявив в.о. міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Чи замінить ШІ державних службовців

Борняков розповів, що у перспективі держава планує надавати більшість послуг через чат-сервіси та спеціальних ШІ-агентів.

"ШІ точно скоротить кількість держслужбовців. Я не можу сказати, в якій кількості, але бачу, що по деяких напрямках це буде суттєво", — зазначив в.о. міністра.

Він пояснив, що йдеться про концепцію так званої "агентурної держави", де значну частину сервісів виконуватимуть цифрові помічники на базі штучного інтелекту.

За словами посадовця, такі агенти зможуть автоматизувати надання державних послуг та частково замінити роботу чиновників. Однак різкого скорочення персоналу найближчим часом не очікується.

Борняков також наголосив, що Мінцифри дотримується принципу "людина завжди в ланцюжку". Це означає, що навіть за умов високого рівня автоматизації остаточну перевірку та контроль здійснюватиме людина.

"Не можна повністю віддати штучному інтелекту вирішення серйозних справ, бо технологія ще розвивається", — пояснив він.

